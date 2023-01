Variante XBB.1.5 de COVID-19 podría ser resistente a antiviral de AstraZeneca: FDA

Madrid, 7 Ene. (EUROPA PRESS).- La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos ha informado este viernes de que es probable que la variante XBB.1.5 del coronavirus sea resistente al fármaco Evusheld contra la COVID-19 del laboratorio británico AstraZeneca.

Según la FDA, el antiviral de la compañía farmacéutica de Reino Unido podría no proporcionar protección contra el desarrollo de COVID-19 para aquellos individuos que la reciban y se vean posteriormente expuestos contra la nueva variante.

Evusheld era el último anticuerpo de su clase que aún estaba autorizado en Estados Unidos para prevenir infecciones en personas de alto riesgo, ya que el resto de medicamentos habían sido descartados por la alta probabilidad de que no protegieran ante nuevas variantes.

Today, FDA releases important information about the risk of #COVID19 due to certain variants not neutralized by Evusheld: https://t.co/69aBQ4v94t pic.twitter.com/p1aMzZiLeN

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) January 6, 2023