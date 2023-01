FOTOS: “Cata” Domínguez, de Cruz Azul, festeja a su hijo con temática de narcotráfico

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 7 de enero (AS México).– El futbolista del Cruz Azul, César Domínguez, mejor conocido como “Cata” Domínguez, ha dado mucho de qué hablar, luego de que en redes sociales se viralizaran algunas imágenes que muestra que el hizo una fiesta temática a su hijo por su cumpleaños número 12.

Lo que más llamó la atención fue que el evento contó con algunos objetos alusivos al narcotráfico; incluso, los invitados portaron gorras con la frase “Chapiza” y las siglas “JGL”, haciendo alusión a los conflictos actuales.

“Chapiza” haciendo referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, pagando una condena de cadena perpetua que incluye cargos de narcotráfico.

En las fotos también vemos que los invitados portaron ropa negra y usaron unas pistolas que, comúnmente, son empleadas el gotcha.

LAS REDES REACCIONAN

Luego de que se difundieron las imágenes, comenzaron a surgir diversos comentarios en redes sociales, destacando que algunos señalaron a Cata por haber hecho una fiesta con esta temática.

El problema NO es el niño, sino los padres que permiten que admiren esto, el narco NO SE DEBE ADMIRAR, no es “sólo una temática”.

Gente que aplaude y “rinde tributos” al crimen organizado NO debería ser parte de @CruzAzul, ni del fútbol mexicano, ni de la sociedad. pic.twitter.com/ReuXHS6dWR

