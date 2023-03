CdMx alerta por menos agua potable en marzo, abril y mayo; activa plan contra sequía

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- La Ciudad de México (CdMx) contará con 24 por ciento menos de agua potable en el Sistema Cutzamala durante los meses de marzo, abril y mayo, alertó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa de este martes, la mandataria capitalina descartó que esta situación se trate de una emergencia; sin embargo, no minimizó el asunto refiriéndola como una sequía severa.

Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que el Valle de México se encuentra en un “almacenamiento crítico histórico” debido a la reducción del suministro de agua a través del Sistema Cutzamala, y las presas de Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria.

Aunque las tres presas cuentan con una capacidad total de 800 millones de metros cúbicos, actualmente está funcionando con 386.87 millones, equivalentes al 49.9 por ciento del total.

Además, el Sistema Cutzamala abastece a 12 de las 16 alcaldías de la capital del país, llegando a Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Por el otro lado, las demarcaciones afectadas, debido a la menor presión que recibe por parte del suministro de agua de dicho Sistema, son Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.

Como parte de las medidas de distribución equitativa del agua potable, el Gobierno de la CdMx priorizará el suministro del Sistema Cutzamala a alcaldías del centro, sur y oriente, reduciendo el abasto a las del poniente.

“Si podemos derivar más agua hacia otras zonas que no está llegando, por eso decimos, para no generar una situación en la ciudadanía que genere una cosa de no entendimiento, lo que estamos pidiendo a todos es que nos ayuden a cuidar el agua, si una casa que tiene un jardín no se riega con agua potable, pues esa agua va a llegar a otras zonas, porque no hay más agua que una cantidad de agua que está llegando a la ciudad, entonces, estamos apelando a la conciencia de todos para que nos permitan hacer estas derivaciones sin afectar el consumo humano del agua”, agregó Sheinbaum.