Tiger Woods no jugará Abierto de Estados Unidos por problemas con su pierna derecha

Por Doug Ferguson

Estados Unidos, 7 de junio (AP).- Tiger Woods se bajó del Abierto de Estados Unidos al explicar el martes que su maltrecha pierna derecha necesita más tiempo para ganar fuerza y poder competir en los majors.

Woods sorprendió al reaparecer en el Masters, apenas 14 meses después de sufrir fracturas en su pierna derecha y el tobillo en un accidente vehicular en febrero de 2021 en las afueras de Los Ángeles. Logró sortear el corte en el Augusta National, y luego intervino en el Campeonato de la PGA en Tulsa, Oklahoma.

Aunque pudo sortear otro corte, Woods acabó renqueante el recorrido del sábado y se retiró tras la tercera ronda en el campo de Southern Hills. Fue la primera vez que debió abandonar durante el fin de semana de una de las grandes citas del golf.

Indicó que confía estar en condiciones para jugar en un torneo con fines benéficos en Irlanda en la antesala del Abierto Británico en St. Andrews, sitio donde ha ganado dos de sus tres títulos en el torneo.

I previously informed the USGA that I will not be competing in the @usopengolf as my body needs more time to get stronger for major championship golf. I do hope and plan to be ready to play in Ireland at @JPProAm and at @TheOpen next month. I’m excited to get back out there soon!

— Tiger Woods (@TigerWoods) June 7, 2022