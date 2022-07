Así defendió Mayweather Jr. al “Canelo” Álvarez por las críticas de Ryan García

AS MÉXICO

Anteriormente Ryan García hizo declaraciones en las que cuestiona el valor de los campeonatos obtenidos por el “Canelo” Álvarez, por lo que Mayweather Jr. defendió al pugilista mexicano.

Por Gustavo García

Ciudad de México, 7 de julio (ASMéxico).- Floyd Mayweather Jr., otrora campeón de peso wélter, ha sido uno de los personajes más vocales en contra de Saúl “Canelo” Álvarez, pero ahora, de manera inusual, lo ha defendido de las declaraciones de otro boxeador.

Recientemente, Ryan García ha hecho declaraciones en las que cuestiona el valor de los campeonatos obtenidos por “Canelo” Álvarez. Debido a ello, Mayweather puso en su lugar al joven boxeador al decirle que antes de criticas a campeón unificado de peso superwélter, debe ganar los mismos cinturones que él.

“Vemos a Ryan García. Primero alaba a ‘Canelo’, quiere aprender de ‘Canelo’ y está en su campamento de entrenamiento. Ahora, es puro odio. Logra lo que ‘Canelo’ ha logrado y después puedes hablar mal de él”, declaró Mayweather Jr. para FightHype.com.

Álvarez explicó en su momento que las declaraciones de Ryan García se dieron a partir de su separación de Eddy Reynoso y el Canelo Team. “King” entrenó con el equipo del jalisciense entre octubre de 2018 y febrero de 2022.

“MONEY” NO ES CELOSO

En múltiples ocasiones se ha señalado a Mayweather como un personaje celoso de los logros de otros boxeadores, sin embargo, el antiguo boxeador aclaró la situación y explicó que busca que los nuevos luchadores destaquen.

“Siempre le diré cosas buenas a la gente. No soy alguien que odia. Todo mundo dice que yo soy celoso y todo eso, pero no es así. Si lo fuera, no ayudaría a otros luchadores a que mejoren”, explicó Mayweather.

