Golovkin calienta la pelea con “Canelo” Álvarez: “Sé cómo noquear a mis rivales”

Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin pelearán por tercera ocasión el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 30 de junio (LaOpinión).- El 17 de septiembre será el día de uno de los combates más esperados de este año entre Gennady Golovkin y Saúl “Canelo” Álvarez. Triple G afirmó en entrevista con Marca que sabe como noquear a sus rivales y si tiene la oportunidad lo hará ante el “Canelo”.

“Sé cómo noquear a mis rivales y si él me da una oportunidad, es posible noquearlo, pero si no la tengo, hay otros caminos para ganar que no son el knock out”, declaró.

Golovkin expuso que para este combate el mexicano parte con ventaja debido al peso, pero que eso no será excusa sino más bien es un hecho.

“Probablemente sí, porque cuando tienes experiencia peleando en la misma categoría de peso durante dos o tres años, probablemente te sientes mejor y más cómodo en esta categoría. No estoy tratando de buscar excusas por cómo pueda ser mi futura actuación, simplemente estoy diciendo que se trata de algo lógico”.

Aunque vaya a subir unos kilos de más, Golovkin, quien no pierde un combate desde hace 12 años, sabe que su golpeo estará por encima del promedio y dará un buen combate.

“Mi golpeo sé que estará por encima del estándar en el supermedio. Mi velocidad y mi poder estarán al nivel de esta categoría y de este combate”.

En una entrevista para Fight Hype, “GGG” habló de las declaraciones del mexicano y mencionó que él considera que Álvarez no tiene el poder suficiente para noquear, aunque halagó su velocidad en el cuadrilátero. Además el púgil, tras haber visto la última pelea de “Canelo”, aseguró que si demuestra su mejor nivel le puede ganar a Álvarez.

“En su última pelea, en la que ‘Canelo’ perdió por decisión, llegué a la conclusión de que mostrando mi mejor versión y haciendo mi trabajo le puedo ganar. Soy boxeador y confío en cómo será mi actuación”, comentó.

Golovkin también habló sobre un posible retiro a sus 40 años de edad y dijo que cuál sea el resultado ante el boxeador mexicano no afectará su decisión y que lo anunciará cuando su cuerpo le pida parar.

“Por supuesto que en algún momento me tengo retirar, aunque no sé cuándo todavía. Ganar o perder este combate probablemente no afecte a mi decisión. Obviamente, cuando mi cuerpo me diga que es momento de retirarme y de parar, no lo voy a llevar más allá del límite. No voy a continuar cuando mi cuerpo me diga que ya no debo seguir.

