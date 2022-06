“Canelo” Álvarez abre fuego contra Gennady Golovkin a meses de su pelea en Las Vegas

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 27 de junio (LaOpinión).- El boxeador mexicano Saúl el “Canelo” Álvarez siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa sin ningún tipo de desparpajo y no se ha inmutado al criticar duramente a Gennady Golovkin a quien tildó de pendejo y además lo catalogó como un doble cara.

De hecho el mexicano explicó que su pelea contra él, el próximo 17 de septiembre se la toma personal y se dedicó a detallar los motivos por el cual existe esa rencilla con el pugilista kazjo.

“Canelo” comentó que le desagrada que Golovkin se la pase diciendo en distintos lados que el mexicano es un boxeador horrible y que además le rehuía a la pelea. Por tal motivo él se lo toma personal, así como también comentó porqué lo considera un doble cara.

“En otros lados empieza decir que yo no era el mejor, que era un horrible peleador, que me quería destruir, que yo no quería la pelea. Muchas cosas ofensivas. Pero aquí, frente a la gente, él pretende ser buena persona y camina con bandera de pendejo, pero es totalmente otra persona detrás. Tú le puedes preguntar al staff de Arizona, al staff que está detrás para que veas en realidad la clase de persona que es”, comentó el tapatío en una entrevista concedida para ESPN.