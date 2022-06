“Canelo” y Golovkin cara a cara tras 4 años; “quiero castigarle”, dice el mexicano

Por Álvaro Carrera

Ciudad de México, 24 de junio (AS México).- En el pesaje del “Canelo” Álvarez vs Gennady Golovkin vimos al azteca como nunca. Nadie había logrado, hasta ese momento, sacar tanto de sus casillas al tapatío.

GGG había atacado al azteca por su sanción por dopaje durante toda la previa y eso encendió a Álvarez. “Canelo” ganó esa revancha. Ese pleito fue en 2018, pero la inquina entre ambos no se ha olvidado. Sin duda se notó en la rueda de prensa de presentación de la trilogía entre ambos.

“Quiero castigarle. Siempre habla de mí. Tal vez quiere el último pago de su vida. Lo tendrá”, espetó sin titubeos “Canelo” ante la prensa.

LOOK AT THAT STAREDOWN 😮#CaneloGGG3 pic.twitter.com/fA7Ps6Fs9Y

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 24, 2022