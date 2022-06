“Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin ya tienen sede: Tercera pelea será en Las Vegas

Mérida, 21 de junio (PorEsto/SinEmbargo).- La próxima pelea de Saúl Álvarez ya tiene sede. Después anunciar que tendrá su tercera pelea contra el kazajo Gennady Golovkin y dejar al aire la sede el encuentro, este lunes se reveló la arena en la que se disputará la batalla.

La Arena T-Mobile compartió en sus redes sociales todos los detalles sobre a siguiente pelea del pugilista mexicano.

“RECIÉN ANUNCIADO ¡Vuelve el boxeo! @Canelo nos encontraremos @GGGBoxing por tercera vez el 17 de septiembre. Este es uno que no querrá perderse. Entradas a la venta el lunes 27/06 a las 10:00 horas”, tuiteó la cuenta del recinto.

Boxing is back! @Canelo will meet @GGGBoxing for a third time on September 17. This is one you won’t want to miss. 🥊 Tickets on-sale Monday, 6/27 at 10AM.

La imagen de la publicación reveló que la pelea tendrá lugar en la Arena T-Mobile de Las Vegas, EU, el sábado 17 de septiembre, batalla en la que el mexicano expondrá su condición de campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

Desde el pasado mes de mayo, el “Canelo” reveló sus intenciones de pelear con Golovkin, sin embargo, mencionó que la sede del encuentro la revelaría después.

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 👊🏻🇲🇽 Sede por confirmar.

I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th 👊🏻🇲🇽 Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2022