La escasez de insumos golpea a la producción de autos en México: cae 6.58 % en abril

El Inegi dio a conocer el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el cual se muestra que el número de automóviles fabricados en México fue de 251 mil 547 unidades en abril, 18 mil unidades menos que en el mismo mes de 2021.

Ciudad de México, 9 de mayo (EFE).- La producción de automóviles en las factorías mexicanas cayó un 6.58 por ciento anual en abril, un mes todavía afectado por la escasez de insumos, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El número de automóviles fabricados en México fue de 251 mil 547 unidades en abril, unas 18 mil unidades menos que en el mismo mes de hace un año, cuando se produjeron 269 mil 265 unidades.

De esta manera, en el primer cuatrimestre del año la producción de vehículos ligeros subió un 0.94 por ciento interanual, hasta las 1.1 millones de unidades.

En la misma línea, las exportaciones de vehículos mexicanos crecieron un 2.86 por ciento anual en el mismo mes.

En abril se vendieron unos 241 mil 286 vehículos ligeros al exterior, unos siete mil más que en el mismo mes de 2021, cuando se exportaron 234 mil 584 unidades, agregó el Inegi en su informe.

No obstante, en el primer cuatrimestre del año la exportación de vehículos cayó un 0.64 por ciento interanual, hasta los 922 mil 278 vehículos.

Mientras que en el cuarto mes del año, las ventas nacionales cayeron un 0.98 por ciento frente al mismo mes de hace un año, hasta las 83 mil 459 unidades.

En los primeros cuatro meses de 2022, la caída en las ventas de vehículos ligeros en el mercado nacional es del 2.40 por ciento, hasta las 336 mil 841 unidades.

#INEGI da a conocer el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, con datos durante abril de 2022, que provienen de 22 empresas afiliadas a la @AmiaMexico y 2 no afiliadas. https://t.co/6vSzzgXG57 pic.twitter.com/VBDKJBGZke — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 9, 2022

La industria de automoción representa el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 20.5 por ciento del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El sector estuvo paralizado por completo durante la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno de México en abril y mayo de 2020, año en el que el PIB se contrajo un 8.2 por ciento.

Tras una sustancial caída del 16.51 por ciento en la fabricación de vehículos en diciembre de 2021, la producción de automóviles en plantas mexicanas tuvo una disminución del dos por ciento anual en el pasado año por la escasez de chips semiconductores.