Los homicidios de periodistas ya no son crímenes de Estado, asegura López Obrador

El Presidente López Obrador dijo que está “asumiendo la responsabilidad” que le corresponde por el incremento de asesinatos de periodistas, también adelantó que el jueves de la próxima semana su Gobierno presentará información detallada sobre los avances en investigaciones relacionadas con estos crímenes.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que los siete asesinatos de periodistas en México en lo que va del 2022 no están relacionados con venganzas de actores políticos.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal asumió la responsabilidad por la violencia ejercida contra comunicadores, sin embargo, enfatizó que los homicidios de periodistas “no son crímenes de Estado”.

“Estoy asumiendo la responsabilidad, no sólo eso, estoy trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos y desde luego para proteger a los periodistas, nada más que se tienen que conocer los antecedentes y se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo”, dijo el Presidente al ser cuestionado sobre si está dispuesto a reconocer que su Gobierno ha fallado para garantizar la seguridad de los periodistas.

En ese sentido, López Obrador argumentó que “la diferencia de estos lamentables casos con los de antes es que los periodistas asesinados ahora, en la mayoría de los casos, han sido víctimas de las organizaciones criminales”, las cuales, dijo, “se heredaron de una política fallida que inició desde los años ochentas y que se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal”.

“Entonces, esas bandas surgieron durante el periodo neoliberal, fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales […] ¿Cuál es la diferencia ahora? Se mantienen estas bandas porque lleva tiempo”, añadió.

Además, el mandatario afirmó que a diferencia de las administraciones anteriores, en los homicidios a comunicadores durante su gestión ya hay detenidos. Incluso, indicó que su Gobierno no sólo está enfrentando al crimen organizado, sino a la “delincuencia de cuello blanco”.

“Hay una diferencia fundamental, estos no son crímenes de Estado. Tenemos todos los elementos. A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenidos, no hay impunidad. Entonces no somos iguales. Estamos enfrentando no sólo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia del poder”.

“Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco, los que se dedicaban a saquear a México, que están muy molestos y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía, domina a la mayoría de los medios de comunicación. Su propósito no es que pierdan la vida los periodistas, lo que les preocupa es que se están combatiendo los privilegios y no sólo es en México”, comentó.

Finalmente, López Obrador afirmó que su Gobierno sabe de “los riesgos que se corren los periodistas” y apuntó que “no están solos”.

ATAQUES A PERIODISTAS

Los ataques a periodistas no son nuevos en México pero el ritmo de los asesinatos este año se ha incrementado de forma alarmante. El pasado 4 de marzo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México necesitaba cambios urgentes para ser efectivo y lograr proteger a los informadores.

El informe Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina, realizado en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) y presentado el 22 de febrero, analiza la efectividad de los mecanismos y da recomendaciones en México, Brasil, Colombia y Honduras, países que concentran la mayoría de agresiones y homicidios de periodistas en la región.

México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre 2012 y 2021, con lo que concentran el 90 por ciento de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según el reporte.

El especialista recordó que México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa de todo el mundo, pues han sido asesinados ya siete periodistas en lo que va de año.

RSF detectó también que la Ley de Protección vigente, que data de 2012, no obliga a las autoridades locales a hacerse cargo de la protección. Además existe un protocolo de coordinación que solamente está firmado por 12 de los 32 estados del país.

-Con información de EFE