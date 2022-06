“Claudio X. simpatiza con nosotros, es un buen promotor”: AMLO por bloqueo a reformas

La moratoria constitucional señala que “durante el tiempo que resta a la LVX Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de Reforma”.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- “Yo creo que Claudio simpatiza con nosotros, porque es un buen promotor”, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que ayer la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD anunció una “moratoria constitucional” para bloquear las reformas que proponga el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación en lo que queda de su sexenio.

El empresario Claudio X. González Guajardo es considerado el padre del movimiento civil Vamos México y de la coalición Va por México que el jueves planteó el rechazo total a las reformas constitucionales en la actual administración, como respuesta a los resultados del pasado proceso electoral, donde perdieron cuatro de seis gubernaturas.

“No es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa matutina.

“Siguen con sus estrategias, con sus asesores, politólogos, expertos. Imagínense decir: ‘Vamos a bloquear una Reforma Electoral’. ¿Qué provecho tiene eso? Nada más porque queremos la posibilidad de seguir haciendo fraudes, que no se nos cierre esa puerta por completo, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos como lo hacían antes, de la voluntad del pueblo”, añadió.

López Obrador arremetió con la moratoria constitucional de esta alianza, porque a su juicio la oposición tiene una visión distinta de la realidad y que eso no les ayuda. “Ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el que decide. Lo acabamos de constatar en las elecciones pasadas: sólo ellos [la oposición] tienen una visión distinta. Si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad. Eso no les ayuda pero están como para decirles: ‘Síganle, ahí la llevan'”, señaló.

El mandatario explicó que su una de sus propuestas de reforma implica que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ya que según él, ese cambio evitaría que surjan personajes como Genero García Luna, exsecretario de seguridad acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

“¿Qué es lo que quieren? Que resucite la antigua Policía federal y que la GN esté en manos de gente como García Luna. Que regrese a ser manejada desde Gobernación sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad, sin lealtad al pueblo. No creo que esto les ayude. Es como cuando decidieron votar a favor de Iberdrola en vez de votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, dijo.

Asimismo, el titular del Ejecutivo reiteró el discurso que le ha dicho a la coalición Va por México de que “no recogen los sentimientos del pueblo, no le tienen amor al pueblo, por eso están inmersos en una crisis”.

“Uno pensaría ‘va a haber una revisión, van a llevar a cabo un análisis, habrá autocrítica, se va a rectificar’. No, [es] más de lo mismo”, finalizó.

Ayer 9 de junio, la coalición Va por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), presentaron la moratoria constitucional.

La moratoria constitucional firmada por la coalición señala que: durante el tiempo que resta a la LVX Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobarán cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Durante el tiempo que resta de esta Legislatura no se aprobará cualquier modificación a la Constitución que atente a la democracia mexicana”, aseguró Marko Cortés Mendoza, dirigente del PAN en conferencia de prensa.

Acompañado por los dirigentes nacionales del PRD y PRI, el líder del blanquiazul insistió en que la coalición “frente a las violaciones al marco legal del país, ha denunciado que la democracia y la Constitución están en amenaza permanente desde Palacio Nacional”.

En ese sentido, puso como ejemplo la Reforma Electoral propuesta por el Presidente López Obrador, la cual, dijo, amenaza al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Que quede bien claro: no permitiremos romper con la autonomía, integración e independencia del INE, ni favorecer la militarización del país que atenta contra la democracia y los derechos humanos”, sostuvo.

“LO FUNDAMENTAL YA SE LOGRÓ”

El Presidente mexicano señaló también que, a pesar de la moratoria propuesta por la oposición, “lo fundamental ya se logró” en su administración. “¿Qué se logró en contra de ellos? Que la pensión sea un derecho, ya está en la Constitución. Ya, llegue quien llegue, esté quien esté, no van a poder quitar pensión a adultos mayores, aunque les moleste muchísimo”, añadió.

También destacó que se elevó a rango constitucional a discapacitados para que puedan tener una pensión, el derecho de estudiantes pobres a tener una beca, y el derecho del pueblo a la salud. “Entonces eso ya está, ¿qué otra cosa ya está que no van a poder cambiar? Y que les molesta muchísimo: están prohibidas las condonaciones de impuestos”, remarcó.