¿Guerra a gran escala? Los ojos voltean a Irán, que niega liderar el ataque a Israel

Teherán ha apoyado a grupos islamistas que se oponen a Israel. Aunque negó su participación directa en los recientes ataques de Hamás, el rol de Irán podría crear un conflicto regional de mayor alcance y más peligroso. Desde Berlín, Washington y Bruselas llegan muestras de solidaridad con Israel. Pero desde un punto de vista geopolítico, el último estallido del conflicto de Oriente Próximo podría ser demasiado para Occidente.

Por Youhanna Najdi y Christoph Hasselbach

Berlín, 10 de octubre (DW).- Luego de los ataques terroristas del sábado en Israel, perpetrados por la organización terrorista Hamás desde la Franja de Gaza, varios funcionarios israelíes dijeron sospechar que Irán, conocido por apoyar a grupos militantes de Oriente Medio que se oponen a Israel, estaría involucrado en esos ataques.

En entrevista con el canal estadounidense CBS, el sábado por la tarde, el Embajador israelí en EU, Michael Herzog, dijo que líderes del Gobierno israelí sospechan que “manos iraníes” están detrás de lo ocurrido. “Hamás e Irán están estrechamente unidos. Irán provee apoyo material, dinero y armas a Hamás”, afirmó. “Están unidos en lo que llaman ‘el eje de la resistencia’, y se refieren, por supuesto, a la resistencia contra la existencia del Estado de Israel. Son parte de la misma coalición”, indicó. Y continuó: “Por lo que sabemos, esta es una coalición liderada por Irán”.

El Embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, dijo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), antes de una reunión del Consejo de Seguridad en Nueva York, el domingo, que el Presidente iraní, Ebrahim Raisi, se reunió con los líderes de Hamás hace algunas semanas. “Sabemos que hubo reuniones en Siria y en el Líbano”, aseguró.

“Es fácil entender que intentaron coordinar a los militares, a los ejércitos terroristas, a los terroristas, a los representantes de Irán en nuestra región. Intentan coordinarse lo más posible con Irán porque, a largo plazo, el objetivo es intentar destruir a Israel con el paraguas nuclear que Irán les proporcionará”.

¿QUÉ DIJO IRÁN AL RESPECTO?

Teherán negó haber estado implicado en los ataques, a los que se refirió como un acto de “defensa propia” de los palestinos. Se estima que cerca de 700 israelíes murieron, y cerca de 200 han ido secuestrados. Hasta el momento, han muerto también aproximadamente 400 palestinos.

“Irán apoya la legítima defensa de la nación palestina”, dijo Raisi en una declaración emitida por la televisión estatal iraní, y alabó los esfuerzos de “resistencia” de Hamás.

Irán respalda a una amplia red de milicias y grupos armados en Oriente Medio, incluyendo a grupos palestinos, mientras Teherán busca continuamente consolidar su influencia en el Líbano, Siria, Irak y Yemen, así como en Gaza.

Las autoridades iraníes enfatizan consecuentemente el concepto de “eje de resistencia” en sus discursos y declaraciones sobre Israel. Esa frase alude explícitamente a grupos militantes que se han dedicado a la oposición al derecho de existencia del Estado de Israel, y que incluyen principalmente a Hamás y Hezbolá, con base en el Líbano. Tanto el ala militar de Hamás como de Hezbolá son consideradas organizaciones terroristas por varios países, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea.

Representantes de la cúpula iraní mantienen reuniones en forma regular con esos grupos. En agosto, el Ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, se reunió en Beirut con los líderes de Hamás, de la Yihad Islámica Palestina, y con otros grupos antiisraelíes activos en el Líbano. Durante el encuentro, el Ministro de Exteriores reafirmó el apoyo “inquebrantable” de Irán al “eje de resistencia”.

Tanto los funcionarios de Hamás como los de Hezbolá han reconocido sistemáticamente el apoyo sustancial que reciben de Irán. Por ejemplo, Mahmoud al-Zahar, un alto miembro de la dirección de Hamás, dijo en diciembre de 2020 que había recibido aproximadamente 22 millones de dólares (unos 21,6 millones de euros) en efectivo durante una reunión con Qassem Soleimani, el excomandante de la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en 2006.

Hassan Nasrallah, el líder de Hezbolá, afirmó repetidas veces que el grupo recibe apoyo financiero, arsenal y misiles de Irán. Por ejemplo, durante el verano de 2016, dijo: “En tanto Irán tenga dinero, nosotros tenemos dinero. Ninguna ley puede evitar que recibamos esa ayuda”.

Un informe de 2021 del Centro Wilson, un grupo de investigación con base en Estados Unidos, señaló que, al menos desde 2006, Irán ha estado “enfocado en abastecer a sus aliados regionales y representantes, incluyendo a las facciones palestinas, con el conocimiento y el equipamiento para producir misiles a nivel local”.

پیام تبریک رئیس جمهور به امت اسلامی برای پیروزی مقاومت فلسطین خداوند متعال را شاکریم که وعده الهی برای پیروزی مجاهدین راه خدا را در فلسطین به همه جهانیان نشان داد. حقیقتا باید این پیروزی را باید به مردم، مجاهدین، همه گروه‌های فلسطینی تبریک گفت. pic.twitter.com/BcC3Lx0XxS — پاد (@PadDolat) October 9, 2023

El informe cita una entrevista con el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, Amir Ali Hajizadeh, que dijo: “En lugar de darles un pescado o enseñarles a pescar, enseñamos a nuestros aliados y amigos a hacer un anzuelo, y ahora están en posesión de capacidades y tecnologías de misiles”.

IRÁN SE OPONE A QUE ISRAEL ESTABLEZCA LAZOS CON PAÍSES ÁRABES

El ataque terrorista de Hamás también llega en medio de negociaciones sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, a la cual Irán se opone. En una entrevista reciente, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, mencionó que su país está “progresando gradualmente hacia la normalización de las relaciones con Israel”.

Los Acuerdos de Abraham, firmados en agosto de 2020 por Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, llevaron a la normalización de las relaciones entre algunos países árabes e Israel. Sin embargo, Irán se opone firmemente a este enfoque adoptado por las naciones árabes. El 3 de octubre, justo cuatro días antes de que Hamás lanzara su ataque contra Israel, Alí Jamenei, el líder religioso supremo de la República Islámica, caracterizó el proceso como un “esfuerzo completamente inútil”. Y advirtió severamente a las naciones islámicas que “los países que apuesten por la normalización con Israel perderán”. Damon Golriz, profesor e investigador de la Universidad de La Haya, en Países Bajos, dijo a DW que ampliar el Acuerdo de Paz de Abraham con Israel “asfixiará los objetivos estratégicos de Irán en la región”.

IRÁN EVITA IMPLICARSE DIRECTAMENTE

Un reporte publicado el domingo por The Wall Street Journal (WSJ) citó de manera anónima a oficiales de Hamás diciendo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ayudó a planificar el ataque sorpresa en múltiples frentes contra Israel.

Sin embargo, este lunes, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, dijo: “Irán es un actor importante, pero aún no podemos decir si estuvo involucrado en la planificación o en el entrenamiento”.

Teherán también negó haber jugado un papel en los ataques. Funcionarios del Gobierno estadounidenses dijeron que no hay evidencia directa de que Irán esté involucrado. “Aún no hemos visto evidencia de que Irán dirigió o estuvo detrás de este ataque en particular, pero, ciertamente, existe una relación larga”, dijo el domingo a CNN el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Raz Zimmt, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel Aviv, respondió a las afirmaciones hechas en el artículo del WSJ en X, anteriormente Twitter. “Si bien no hay dudas sobre la cooperación militar entre Irán y Hamás y la creciente participación de Irán en la arena palestina, incluida Cisjordania, en los últimos años, dudo mucho que Irán haya estado involucrado significativamente en la última acción de Hamás”, escribió. Sin embargo, añadió que si la “respuesta israelí plantea un desafío importante a Hamás”, eso “obligaría a Irán a pasar de la fase de apoyo y coordinación continuos a una participación más directa”.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya ha dicho que Israel está “en guerra” con Hamás, y ha prometido severas represalias por los ataques. El lunes, Netanyahu dijo que la respuesta de Israel a los ataques de Hamás “cambiaría el Medio Oriente”.

El Embajador israelí en la ONU, Erdan, calificó los ataques como “el 11 de septiembre de Israel”, después del cual “nada volverá a ser lo mismo”.

El analista Golriz dijo que, al mantener una doctrina bien elaborada de negación plausible, Teherán ha evitado efectivamente la participación directa en estos conflictos. Añadió que encontrar una prueba irrefutable que implique a Irán sería una decisión política que tendría consecuencias devastadoras.

“Sería una declaración de guerra entre Israel e Irán”, afirmó.

ISRAEL, HAMÁS Y LA DEBILIDAD DE OCCIDENTE

“La seguridad de Israel es razón de estado para Alemania”. Esto es lo que dijo el Canciller Olaf Scholz tras los ataques de Hamás contra Israel. Declaraciones similares han pronunciado la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, el Presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y los líderes de los partidos SPD, Verdes, FDP, CDU y CSU.

Mientras que los actores políticos más importantes de Alemania declaran claramente su apoyo a Israel, aisladas manifestaciones pro palestinas en Alemania envían señales completamente diferentes. “No aceptamos que los atroces ataques contra Israel se aplaudan en nuestras calles”, dijo un Scholz indignado, aunque tampoco dijo cómo pensaba detenerlas.

¿FINANCIACIÓN DE TERRORISTAS?

¿Qué consecuencias sacará ahora el Gobierno alemán tras el ataque a gran escala de la organización terrorista Hamás contra Israel? La atención se centra sobre todo en el considerable apoyo alemán a los palestinos, que actualmente llega a 250 millones de euros, según cifras oficiales. La ministra de Desarrollo, Svenja Schulze, quiere “poner a prueba todo el compromiso con los territorios palestinos”. Según ella, no hay financiación directa a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y menos aún a Hamás, prohibida en Alemania y la Unión Europea por ser una organización terrorista y que ha perpetrado los atentados contra Israel.

Pero no siempre es fácil comprobar hacia quién fluye exactamente el dinero. Por ello, Alexander Dobrindt, de la Unión Cristianosocial de Baviera (CSU), exige que se suspendan totalmente los pagos a la parte palestina.

Por otro lado, la Sociedad Germano-Israelí (DIG) exige que los pagos estén sujetos a condiciones claras. “El dinero de los impuestos alemanes no debe utilizarse para financiar el terrorismo y el antisemitismo”, declaró su Presidente, Volker Beck.

Otros países europeos y la Unión Europea (UE) en su conjunto también se encuentran ante el mismo dilema: se quiere financiar proyectos civiles en los territorios palestinos que beneficien a la población, pero hay voces que se cuestionan si esto es lo que siempre ocurre. Sin el amplio apoyo de la Unión Europea, probablemente la ANP apenas podría ser viable.

ESTADOS UNIDOS ENVÍA BUQUES DE GUERRA

Puede que la UE sea el gran donante, pero su papel contrasta con el de Estados Unidos. Washington, de hecho, ya ha anunciado que enviará buques de guerra y aviones de combate a la región.

El Presidente estadounidense, Joe Biden, ha criticado duramente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu por su controvertida reforma constitucional y por su trato a los palestinos. Pero un ataque directo a los israelíes es razón de más para que Biden respalde sin reservas al gobernante israelí, incluso militarmente.

El conflicto también pone en peligro los esfuerzos estadounidenses a largo plazo para estabilizar la región, incluyendo un mayor acercamiento entre Israel y Arabia Saudí. De hecho, la reacción saudí inicial fue comedida.

Por otro lado, las esperanzas de Biden de alcanzar algún tipo de nuevo acuerdo nuclear con Irán, que apoya a Hamás, probablemente hayan quedado enterradas por el momento.

LA ATENCIÓN SE DESVÍA DE UCRANIA

La atención internacional se está desplazando de Ucrania a Oriente Próximo, algo que teme el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Y dado que la ofensiva ucraniana para retomar los territorios ocupados por Rusia apenas avanza por el momento, las naciones que la apoyan se impacientan poco a poco, hasta el punto de extenderse una cierta fatiga de guerra.

En EU, en particular, al Presidente Biden le resulta cada vez más difícil mantener la ayuda financiera y militar a Ucrania. Y con las fuerzas ahora inmovilizadas en Oriente Próximo, faltarán más en Ucrania.

La politóloga Daniela Schwarzer considera que Estados Unidos debe sopesar cuánto invertir en cada conflicto, según dijo en el el programa “Presseclub” de la cadena alemana ARD.

CHINA NEUTRAL, OTRA VEZ

Importantes países en desarrollo y emergentes se abstienen de condenar a la organización terrorista Hamás.

Sudáfrica, por ejemplo, nunca ha condenado la agresión rusa a Ucrania, al igual que China. Pekín tampoco ha condenado a Hamás. Y Rusia recuerda a Europa y EU la meta que ellos mismos han apoyado durante años: un Estado palestino, según el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, sería la mejor manera de resolver el conflicto. “No podemos estar de acuerdo con quienes dicen que solo puede haber seguridad con la lucha contra el terrorismo”, dijo.

Deutsche Welle https://www.sinembargo.mx/author/deutsche-welle