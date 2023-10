El Presidente de EU confirma que al menos 14 de sus ciudadanos han muerto en Israel

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado este martes que al menos 14 ciudadanos estadounidenses han muerto en Israel como consecuencia de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde la Franja de Gaza desde el pasado sábado.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha catalogado la ofensiva de Hamás, que ha combinado ataques con misiles con incursiones terrestres a través de las fronteras con Israel, como un “acto de pura maldad”, informa la cadena ABC.

Vice President @KamalaHarris and I met with our teams for an update on the terrorist attack in Israel and to direct next steps.

The United States and the State of Israel are inseparable partners, and I affirmed to Prime Minister Netanyahu that the United States will continue to… pic.twitter.com/L6C4KfxxM8

