Israel tiene derecho a inconformarse pero esa es la política exterior de México: AMLO

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reviró esta mañana a la Embajada de Israel en México, luego de que lamentara su posicionamiento respecto al reciente conflicto que enfrenta el pueblo de Israel con Palestina en la Franja de Gaza.

En su conferencia de prensa matutina, afirmó que la Embajada tiene “todo el derecho” de estar inconforme; pero que la postura del Gobierno mexicano es “pacifista”, pues lo que busca es que no haya ningún tipo de guerra, ni que se pierdan vidas de civiles, independientemente de su nacionalidad.

“Nosotros respetamos al Gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia. Nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos”, refrendó el mandatario.