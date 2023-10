AMLO reporta 3 mexicanos desaparecidos en Israel; 2 aviones retornarán a compatriotas

En su intervención, confirmó que tres personas de nacionalidad mexicana están desaparecidas en Israel, y que otros 300 connacionales buscan salir de la zona de conflicto, por lo que hoy saldrán dos aviones con el objetivo de retornarlos.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que México está a favor de la paz ante la guerra que sostienen Israel y Palestina desde el sábado pasado.

También hizo un fuerte reclamo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por no tener un papel protagónico para tratar de resolver el conflicto que ha dejado más de mil muertos en ambos bandos.

“Ya se definió nuestra postura. Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias”, dijo el mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutina, reiteró que el Gobierno de México no quiere la guerra, la confrontación o la violencia, ya que “lo más irracional que puede haber, que puede existir es la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento”.

“No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento entre palestinos e israelíes”, insistió López Obrador.

Luego de que se le pidiera un posicionamiento sobre el tema, consideró que toda la ONU debe aplicarse a fondo para hallar una solución y que no sólo se deje esta responsabilidad en manos de su Consejo de Seguridad “porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz” y “siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido”.

“Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura”, agregó el Jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, informó que hay tres personas mexicanas desaparecidas a raíz del conflicto que se desató este fin de semana en Medio Oriente.

“Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos”, destacó el político tabasqueño.

Desde Palacio Nacional, anunció que hoy saldrán dos aviones a Israel con la finalidad de retornar a las y los connacionales que desean salir de ese país.

“En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, hoy sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir”, detalló el gobernante.

En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos y como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana, y se está preparando otro para salir por la tarde.

Se está buscando la protección de todos nuestros connacionales.

En general, en Israel, alrededor de cinco mil mexicanos.

¿Cuál es la postura mexicana respecto a la reivindicación histórica de la causa palestina?

Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables que es una situación de mucha gravedad, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia.

Ya son hasta ahora lamentablemente muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso.

Entonces vamos a seguir convocando al diálogo, como en el caso de Ucrania y Rusia, hicimos propuestas. Sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño de que todo pasa por el Consejo de Seguridad y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya se paralizó, ya se nulificó por completo la ONU.

Eso debe cambiar y este es uno de los momentos en que la ONU tiene que tener una actividad, una acción, un papel protagónico porque si no, quién.

¿Considera usted que se requiere una reforma a la forma de operación de la ONU?

Sí, pero dada la urgencia, hoy deberían de estar convocando a una asamblea de todos los países miembros y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleva al diálogo de inmediato entre las partes y que no dependa sólo del Consejo de Seguridad. Si no, no se avanza y no se hace nada, y pasa el tiempo, y continúan los enfrentamientos y continúan las pérdidas de vidas.

En el Consejo de Seguridad el control lo tienen las potencias, ¿no?

Sí, desde hace mucho tiempo, desde que se fundó la ONU, pero eso tiene que cambiar. Ya es completamente obsoleto ese procedimiento.