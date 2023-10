Washington mandará un portaaviones al Mediterráneo oriental para auxiliar a israelíes

WASHINGTON/TEL AVIV (AP).— Soldados israelíes combaten contra integrantes de Hamás en las calles del sur de Israel y lanzan ataques aéreos sobre Gaza, un día después de un mortífero y sorpresivo ataque sin precedentes por parte de combatientes de Hamás.

En el norte de Israel, un breve intercambio de ataques con el grupo militante libanés Hezbollah generó temores de un conflicto más extenso. El Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu ha declarado que Israel está “en guerra”.

A continuación, las últimas noticias:

EU ENVIARÁ PORTAAVIONES A ISRAEL

Estados Unidos despachará un portaaviones al Mediterráneo oriental para apoyar a Israel, anunció el domingo el Secretario de Defensa.

Estados Unidos enviará al portaaviones USS Gerald R. Ford, con sus aviones y sus aproximadamente cinco mil marineros, acompañado con otros buques crucero y destructores.

Junto con el portaaviones Ford, Estados Unidos despachará al crucero USS Normandy y a los destructores USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney, y USS Roosevelt. Además, despachará más aviones F-35, F-15, F-16 y A-10.

Además, Estados Unidos “otorgará rápidamente a las Fuerzas de Defensa de Israel equipos y recursos adicionales, incluyendo municiones. El primer paquete de asistencia saldrá hoy y llegará en los próximos días”, dijo Austin.

Se trata al parecer de una demostración de fuerza con el propósito de estar listos para cualquier eventualidad, incluyendo la posibilidad de interceptar armas destinadas a Hamás y las labores de vigilancia.

El portaaviones Ford, basado en Norfolk, Virginia, ya está en la zona. La semana pasada estuvo realizando maniobras con Italia en el Mar Jónico. Es el portaaviones más nuevo y avanzado de Estados Unidos, y ésta sería su primera misión completa.

TRES HOMBRES BRITÁNICOS ESTÁN MUERTOS O DESAPARECIDOS, SEGÚN FAMILIARES

Tres hombres británicos presuntamente están muertos o desaparecidos después del ataque de Hamás a Israel.

Nathanel Young, de 20 años, murió mientras colaboraba con las Fuerzas de Defensa de Israel, publicó en Facebook su hermana Gaby Shalev. Su muerte después la confirmó la Embajada israelí en Londres.

No se tienen noticias del fotógrafo británico Danny Darlington, quien vivía en Berlín, y su novia alemana Carolin Bohl, después de ocultarse en un búnker en el kibutz Nir Oz, según Sam Pasquesi, cuñado de Bohl.

Pasquesi dijo que un hombre que trabajaba en el kibutz le dijo el domingo a su familia que los cadáveres de ambos fueron identificados.

Jake Marlowe, de 26 años, había estado trabajando como guardia de seguridad en un festival de música cerca del kibutz Re’im cuando llamó a su madre, Lisa, antes del amanecer para decirle que cohetes sobrevolaban el área.

Una hora después le mandó un mensaje de texto, pero es lo último que ella supo de él, le dijo al noticiero Jewish News. La Embajada israelí en Londres desconocía si Marlowe “fue secuestrado, está muerto o en un hospital”, dijo un vocero.

La Oficina de Exteriores del Reino Unido de momento no respondió mensajes en busca de comentarios sobre los tres.

SE CREE QUE ALGUNOS EUROPEOS TAMBIÉN HAN MUERTO O ESTÁN CAUTIVOS

Una mujer francesa en Israel murió “bajo el contexto de los ataques terroristas”, dijo el domingo el Ministerio de Exteriores de Francia sin proporcionar más detalles. Equipos franceses en Israel y París intentan esclarecer la situación de varios ciudadanos que no han sido localizados, según el comunicado.

El Ministerio de Exteriores de Alemania señaló que debe asumir que hay ciudadanos alemanes entre los secuestrados por Hamás el sábado. No especificó cuántas personas podrían ser, pero señaló que se cree que también tienen la ciudadanía israelí.

El vocero del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, dijo que dos mujeres ucranianas murieron. Ambas llevaban mucho tiempo residiendo en Israel, agregó sin dar más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia indicó que dos bielorrusos resultaron lesionados durante el ataque a la ciudad de Ashkelon y que la condición de uno de ellos es grave.

PALESTINOS ESTADOUNIDENSES PLANEAN EVENTOS EN ESTADOS UNIDOS

En Atlanta y Chicago, palestinos estadounidenses planeaban reunirse la tarde del sábado afuera de consulados israelíes para exigir que Estados Unidos deje de apoyar a Israel y la liberación de prisioneros palestinos detenidos por Israel. Hatem Abudayyeh, presidente nacional de la Red Comunitaria Palestina en Estados Unidos y vocero de la Coalición para la Justicia en Palestina de Chicago, le dijo a The Associated Press que los palestinos “han vivido bajo un régimen de apartheid”.

También hay eventos planeados para el domingo en Anaheim, California, Chicago, Dallas, Nueva York, San Francisco y Washington, en la Casa Blanca.

ISRAEL CONFIRMA QUE HAY ESTADOUNIDENSES ENTRE LOS CAPTIVOS DE HAMÁS

El Ministro de asuntos estratégicos de Israel, Ron Dermer, dijo que hay ciudadanos estadounidenses entre los que fueron tomados cautivos, pero no dio detalles sobre ellos ni sobre los estadounidenses que pudieron haber muerto.

“Desafortunadamente no puedo. Tenemos muchas dobles nacionalidades en Israel. Sospecho que hay varios, pero todavía intentamos ordenar toda esta información tras este terrible ataque sorpresivo y nos aseguraremos de dar a conocer esa información para que los seres queridos de estas personas que murieron y están secuestradas, sepan lo más pronto posible”, dijo Dermer en el programa “State of the Union” de la CNN.