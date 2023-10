Biden asegura que EU le dará a Israel “lo que necesite para defenderse” tras ataques

La incursión de Hamas, realizada en una importante festividad judía, fue el ataque más letal a Israel en muchos años y podría escalar a un conflicto más amplio. Israel contraatacó con incursiones aéreas a en Gaza.

Por Seung Min Kim y Matthew Lee

Washington, 7 de octubre (AP) — El Presidente estadounidense Joe Biden deploró este sábado el “ataque espantoso” de los milicianos de Hamas, y su Gobierno prometió darle a Israel “lo que necesite para defenderse” tras el atentado sorpresivo que provocó la condena y furia de los aliados de Israel.

Biden dijo en llamada telefónica al Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu que “estamos preparados para ofrecer todos los medios de apoyo apropiados”, según la Casa Blanca. Llamó también al rey Abdalá II de Jordania. El Secretario de Estado, Antony Blinken, fue a reuniones en la Casa Blanca y llamaba a sus contrapartes en el mundo. Mientras tanto, el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, se comunicó con el Ministro de Defensa israelí.

La incursión de Hamas, realizada en una importante festividad judía, fue el ataque más letal a Israel en muchos años y podría escalar a un conflicto más amplio. Israel contraatacó con incursiones aéreas a en Gaza. “Estamos en guerra”, aseveró Netanyahu.

Las hostilidades significaron un duro golpe para los esfuerzos estadounidenses por ampliar los Acuerdos de Abraham de normalización de relaciones entre Israel y los países árabes a Arabia Saudí y otros Estados más pequeños.

Today, I spoke with @IsraeliPM about the appalling Hamas terrorist attacks in Israel. I offered our support and reiterated my unwavering commitment to Israel’s security. @FLOTUS and I express our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones. — President Biden (@POTUS) October 7, 2023

JUST IN: Biden refuses to take questions on Israel terror attacks, as journalist asks whether there was an intelligence failure. WATCH pic.twitter.com/IB1PFuWWE1 — Simon Ateba (@simonateba) October 7, 2023

Funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que Washington tratará de cooperar con Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para tratar de apaciguar la situación. Pero dada la magnitud del ataque de Hamas y la respuesta israelí, no se mostraban optimistas acerca de una solución a corto plazo.

Varios gobiernos sudamericanos mostraron su rechazo unánime a los ataques perpetrados el sábado en territorio israelí. Chile “manifestó su absoluta condena” haciendo un llamado al cese “de esta violencia inconducente”.

Por su parte, Uruguay deploró “con la mayor firmeza las acciones terroristas en curso contra Israel y su población”.

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña condenó la violencia y expresó en X, anteriormente conocida como Twitter, “todo nuestro apoyo a la hermana nación de Israel”, mientras que en Argentina el ataque se colaba en la campaña electoral.

Todo nuestro apoyo a la hermana nación de Israel ante los cobardes ataques terroristas que ha sufrido. Condenamos, repudiamos y rechazamos estas inhumanas acciones que atentan contra la paz del mundo y que nos duelen de sobremanera al afectar a una nación con la que tenemos… — Santiago Peña (@SantiPenap) October 7, 2023

Argentina condenó “las acciones terroristas de Hamas contra territorio israelí”, a la par que el candidato oficialista Sergio Massa realizaba una condena enérgica. Mientras que la candidata del opositor Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expresó su “condena absoluta” en redes sociales al terrorismo que está “atacando masivamente a la población en Israel”.

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, manifestó: “Mi más total y absoluta solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defenderse del terrorismo”.

Otros mandatarios en el mundo condenaron el ataque, dijeron que Israel tiene derecho a defenderse y prometieron solidaridad.

“Creemos que se restaurará el orden y los terroristas serán destruidos”, dijo el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski en un mensaje por su canal oficial de Telegram. “El derecho de autodefensa de Israel no puede ponerse en tela de juicio”.

Mi más total y absoluta solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defenderse del terrorismo. https://t.co/zekqM6DXfM — Javier Milei (@JMilei) October 7, 2023

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció el “ataque insensato” y dijo que “esta violencia no es una solución política ni un acto de valor. Es terrorismo puro”.

El Canciller alemán Olaf Scholz, el Canciller austríaco Karl Nehammer y el Primer Ministro británico Rishi Sunak expresaron sentimientos parecidos.

Mijaíl Bogdánov, Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia y exembajador en Israel y Egipto, declaró a la agencia estatal Tass que Moscú estaba en contacto con “todas las partes [del conflicto], incluidos los países árabes” e instó a “un cese del fuego inmediato y a la paz” entre Hamas e Israel.

Bogdánov no aclaró a cuáles países árabes se refería.

Arabia Saudí llamó a detener inmediatamente las hostilidades.

Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque insensée menée par le Hamas contre Israël. Ce n’est ni une solution politique, ni un acte de bravoure. C’est purement du terrorisme. Et Israël a le droit de se défendre. L’UE se tient aux côtés d’Israël. pic.twitter.com/JErH2tKjPG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2023

“El reino recuerda sus advertencias reiteradas sobre los peligros de que explote la situación como resultado de la ocupación, privar al pueblo palestino de sus derechos legítimos y la repetición del sistema de provocaciones en su contra”, dijo el Ministerio del Exterior saudí en un comunicado.

Pero en Irán, el archienemigo regional de Israel, el parlamento inició su sesión del sábado coreando “muera Israel” e “Israel está condenado, Palestina será el conquistador”.

En los campamentos de refugiados palestinos de Líbano, cientos salieron a las calles a festejar. En el campamento de Bourj al-Barajneh al sur de Beirut, la gente bailaba en las calles, y jóvenes en la ciudad norteña de Trípoli repartían golosinas a los transeúntes.

En el valle de Bekaa, manifestantes propalestinos bloquearon las calles. La máxima autoridad religiosa sunita dijo a las mezquitas que transmitieran el mensaje “Dios es grande” por los altoparlantes después de las oraciones vespertinas “en solidaridad con nuestro pueblo de Palestina”.

There is no doubt that today's attacks on Israel were ordered and directed from the Islamic Republic of Iran. The signals from the regime's propaganda channels leave no room for misinterpretation. Clearly, the regime is actively seeking escalation. It's time for Europe to wake… pic.twitter.com/qw5hwll8nf — Alireza Akhondi (@AlirezaAkhondi) October 7, 2023