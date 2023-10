La Embajada de Israel en México anuncia que Andrés Roemer no será extraditado pronto

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La Embajada de Israel en México anunció que, ante la complejidad del proceso legal del escritor y exdiplomático Andrés Roemer, su extradición no se llevará a cabo el próximo 16 de octubre.

En una nota informativa, las autoridades israelíes detallaron que el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado presentó una petición ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén para declarar a Andrés Roemer extraditable a México.

“Además, la Fiscalía presentó una solicitud para el arresto de Andrés Roemer hasta el final del procedimiento de extradición en Israel. En este punto, el Tribunal de Distrito extendió la detención de Roemer hasta la siguiente audiencia que se llevará a cabo dentro de dos semanas donde se determinará su situación de detención”, señalaron las autoridades.

SIN FECHA DE EXTRADICIÓN

De acuerdo con la Embajada, hasta el momento, no se puede dar una fecha estimada para que Roemer sea devuelto a México para ser enjuiciado.

“En este momento, no es posible estimar cuándo el Tribunal tomará una decisión sobre la extradición de Roemer. Al momento no se ha fijado una fecha para la audiencia de la petición de extradición y se debe tomar en cuenta que las audiencias pueden durar varios meses”, se detalló.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el lunes la detención de Andrés Roemer, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo de la justicia, en Israel, y adelantó que durante el día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) daría más información sobre el caso.

Andrés Roemer Slomianski, escritor y exdiplomático mexicano acusado de abuso sexual por decenas de mujeres, iba a ser extraditado de Israel a México el próximo 16 de octubre, de acuerdo con la agencia internacional AFP, que a su vez citaba un comunicado de la policía israelí.

SRE SOLICITA EXTRADICIÓN A ISRAEL

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) solicitó a Israel la extradición de Roemer Slomianski, luego de su detención el pasado 1 de octubre.

En un comunicado, la SRE detalló que si bien no hay tratados de extradición con el Estado de Israel, la detención con fines de extradición “se realizó con base en el principio de reciprocidad y cooperación internacionales, a partir de la buena relación bilateral que existe en todos los rubros entre ambos países”.

La dependencia también afirmó que continuaría con el seguimiento de este caso, y de “los demás casos pendientes”, en referencia a la constante ayuda que ha pedido el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno mexicano con la detención de Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo de la justicia en ese país, por su participación en el caso Ayotzinapa.

TV AZTECA AMPARA A ANDRÉS Y SRE LE DA CONTRATOS: VÍCTIMA

Itzel Schnaas, bailarina y primer mujer que denunció a Andrés Roemer por abuso sexual, afirmó que el escritor y exdiplomático mexicano ha contado con el apoyo y protección de diversas empresas e instancias, como la televisora TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde le siguen dando contratos, pese a las decenas de denuncias que hay en su contra.

“Al día de hoy, la televisora nacional, de Ricardo Salinas Pliego, y la gente que trabaja para él, que no son más que unos obedientes de él, han salido a decir, incluso, que no me conocen (…) cómo te atreves Héctor Romero a decir que no me conoces, si tu me presentaste a Andrés Roemer y por ti llegué a su casa”, expresó Schnaas en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.