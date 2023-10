ENTREVISTA | TV Azteca ampara a Andrés y en la SRE le siguen dando contratos: víctima

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Itzel Schnaas, bailarina y primer mujer que denunció a Andrés Roemer por abuso sexual, afirmó que el escritor y exdiplomático mexicano ha contado con el apoyo y protección de diversas empresas e instancias, como la televisora TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde le siguen dando contratos, pese a las decenas de denuncias que hay en su contra.

“Al día de hoy, la televisora nacional, de Ricardo Salinas Pliego, y la gente que trabaja para él, que no son más que unos obedientes de él, han salido a decir, incluso, que no me conocen (…) cómo te atreves Héctor Romero a decir que no me conoces, si tu me presentaste a Andrés Roemer y por ti llegué a su casa”, expresó Schnaas en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.