Exfuncionarios y empresarios de México y AL indagados eligen Israel como su refugio

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).- En los últimos años, Israel se ha convertido en el destino preferido para refugiarse de políticos y empresarios, particularmente de Latinoamérica, que en la mayoría de los casos salen huyendo de sus respectivos países en donde mantienen deudas con la justicia.

El motivo es que muchos de estos países latinoamericanos no cuentan con tratado de extradición con Israel, situación que ha impedido que se pueda repatriar a los personajes señalados, tal es el caso, en México, de Tomas Zerón, Andres Roemer y el exgobernador Ney González Sánchez, y del llamado Rey del Acero, Alonso Ancira, quien permaneció un tiempo en este país. Pero no son los únicos, Argentina tiene varios casos similares y ahora también Perú.

Este lunes 15 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para “pedirle al Primer Ministro de Israel (Benjamín Netanyahu) que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, es el señor Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación del delito, usaron tortura”, expresó en su habitual conferencia matutina.

“Quien participa en estas torturas se va a Israel, y allá está protegido. Y yo le digo a las autoridades de Israel, con todo respeto: ¡cómo ellos van a proteger a torturadores! Nadie, nadie, ningún Gobierno puede hacerlo, pero si hay un Gobierno que está obligado a no permitir la tortura, a respetar los derechos humanos, a actuar con humanismo, pues el Gobierno de Israel. Entonces, yo espero que pronto ya se tenga información sobre eso”, concluyó sobre el tema.

Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, actualmente se encuentra en Israel pese a que cuenta con dos órdenes de aprehensión: la primera se giró en marzo de 2020 por el delito de tortura, y en abril de 2021 la Fiscalía General de la Republica (FGR) obtuvo la segunda orden por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, integrante de Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.

Tomás Zerón ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el pasado 18 de agosto.

Pero aunque el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado reiteradamente a las autoridades israelíes que extraditen a Zerón, su solicitud no ha tenido una respuesta exitosa, ya que el Gobierno de Israel se niega a entregarlo, debido a que no hay un acuerdo de extradición con ese país y, aunque legalmente es posible, esta nación nunca ha repatriado a nadie a un país con el que no tenga un convenio permanente, según las autoridades referidas por The New York Times.

No es el único caso.

ALONSO ANCIRA

Alonso Ancira, quien fuera presidente de la Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) cargo que ocupó por tres décadas hasta que hace unos meses presentó su renuncia, estuvo una temporada en Israel a principios del 2000 para evitar una orden de captura por fraude fiscal.

Ancira fue detenido en 2019 en España y en 2021 fue encarcelado en México acusado de haber vendido a sobreprecio una planta de fertilizantes a Pemex. Ancira llegó a acuerdo reparatorio para pagar 216 millones de dólares a la petrolera estatal y recuperó su libertad.

Ya en el pasado había tenido sus pendientes con la justicia por lo mismo en 2004 se fue a Israel en donde consiguió permisos para explotar minas de cobre y fundar AHMSA Steel Israel. Años después y luego de haber acusado persecución política en el Gobierno de Vicente Fox, regresó a México, de donde volvería a huir cuando se investigó su papel en una trama de corrupción en Pemex.

ANDRÉS ROEMER

Fue en febrero de 2021, cuando la bailarina Itzel Shanaas denunció a través de un video a Andrés Roemer, empresario y escritor, por acoso sexual. Tras la acusación se dieron decenas de señalamientos similares, y al menos 10 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Según las víctimas, Roemer realizaba siempre el mismo modus operandi: con excusas laborales citaba a sus presuntas víctimas en su casa y después de un breve rato hablando de trabajo comenzaban los tocamientos e insinuaciones para finalmente, en la mayoría de los casos, ofrecerles dinero.

La situación hizo huir a Roemer a Israel, por lo que la Fiscalía capitalina presentó al menos cinco solicitudes a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para extradición del también exdiplomático, pero hasta el momento ninguna ha tenido una respuesta exitosa.

El 10 de mayo de 2022, Roemer reapareció en una videograbación, que se difundió en redes sociales, en la que aseguró que la FGJ de la Ciudad de México había fabricado pruebas en su contra y que sólo tenían conocimiento de una carpeta de investigación en contra del escritor.

En el clip su equipo de abogados y él afirmaron que han dado seguimiento a las imputaciones en su contra y únicamente ha recibido la carpeta correspondiente a una denuncia de violación hecha por Montserrat Ortiz, aunque en diciembre de 2021 la asociación Nosotras para ellas destacó que tenía 10 denuncias penales por agresiones sexuales y cinco órdenes de aprehensión: cuatro por violación y una por abuso sexual.

¡Ahora resulta! Andrés Roemer reaparece, acusa que le fabricaron pruebas y adelanta que demandará por daño moral. Fue acusado de acoso y abuso sexual, hoy reaparece pero sólo en redes, porque sigue prófugo 🤷‍♀️🙄 pic.twitter.com/VcPW5kT7iL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 10, 2022

NEY GONZÁLEZ

El 10 de noviembre de 2022, la Fiscalía General del estado (FGE) de Nayarit giró dos órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de esa entidad, Ney González Sánchez, a quien se le acusa de haber cometido los delitos de peculado, desvío de recursos, tráfico de influencias, falsificación de documentos y uso indebido de funciones, durante su administración, de 2005 a 2011.

Tras girarse dichas órdenes, la propia Fiscalía local declaró al exgobernador, señalado de desviar 90 millones de pesos del erario público “prófugo de la justicia”, debido a que no se le pudo localizar.

El 11 de noviembre de ese mismo año, Petronilo Díaz Ponce, titular de la Fiscalía nayarita brindó una conferencia de prensa en la que explicó que, de acuerdo con las carpetas de investigación, también había tenido lugar el desfalco al fideicomiso de Bahía de Banderas, que mediante la compra-venta de terrenos habría causado un daño al erario público de aproximadamente 800 millones de pesos.

A finales de ese mismo mes, el medio local de Nayarit Crítica difundió un video en el que se puede al exgobernador paseando por Israel, incluso se da el tiempo de saludar a sus familiares y mandar bendiciones. El clip, presuntamente circuló por grupos de Whatsapp durante los primeros días de noviembre, y fue recuperado por dicho portal.

“Saludos desde el mar de Galilea, la tierra de Jesucristo, que él tenga bendiciones para todos los que vayan a ver estas imágenes, que les lleve salud a su casa, que haya prosperidad, que haya amor y armonía familiar, muy especialmente feliz cumpleaños para mi nieta Carmelita”, expresó de manera alegre Ney González Sánchez, mientras en al fondo se puede apreciar la bandera de Israel.

TAMBIÉN HUYEN DE AMÉRICA LATINA…

El pasado miércoles 10 de mayo, se dio a conocer que Eliane Karp, esposa del expresidente de Perú Alejandro Toledo, de 2001 al 2006, huyó la noche del martes 9 de mayo a Israel con el propósito de evadir los cargos de presunto lavado de dinero del que se le acusa en dicho país.

A Karp se le acusa de participar en el caso conocido como Ecoteva, en el que también estaría involucrada su madre Eva Fernenburg, quien fungía como la presidenta de la empresa Ecoteva Consulting Group, a través de la cual Toledo habría lavado dinero, presuntamente procedente de sobornos.

Dichos sobornos se los habría entregado, mediante un intermediario, la empresa brasileña Odebretch para que ésta resultara favorecida con la asignación del Proyecto Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, mientras encabezaba el Gobierno de Perú, lo que a su vez originó una segunda acusación en contra del exmandatario peruano.

Por el caso Ecoteva, las autoridades peruanas iniciaron una investigación en 2013, contra el expresidente, en la que se presume que, mediante Ecoteva Consulting Group, empresa que se creó en Costa Rica, Toledo adquirió dos propiedades y pagó la hipoteca de dos inmuebles más, por lo que solicitaron su extradición, ya que el peruano se encontraba residiendo en California, Estados Unidos.

El pasado 22 de abril, Toledo fue extraditado a Perú, sin embargo, Karp, quien también está presuntamente involucrada en el caso Ecoteva y tiene ascendencia judía por parte de su padre, se quedó en San Francisco, California, desde donde voló a la ciudad de Tel Aviv, en Israel.

Esto, luego de que el juez estadounidense Thomas S. Hixson ordenó que se le devolvieran los tres pasaportes con los que cuenta Karp, quien nació en Bélgica y es antropóloga de profesión, el belga, el israelí y el peruano, así como parte de la fianza que las autoridades estadounidenses mantenían por su esposo, quien ya se encuentra en Perú.

En Argentina también se han dado casos similares.

Aníbal Teodoro Gauto, es un exagente de inteligencia del Batallón 601 de Argentina, a quien se le acusa de delitos de lesa humanidad, en los años 70 y presuntamente se encuentra prófugo en Israel desde 2002, en donde cambió su nombre por el de Yossef Karmel y ostenta la nacionalidad israelí.

Fue en 2015, cuando el periodista argentino Shlomo Slutzky descubrió a Gauto en la ciudad de Haifa, en donde reside con su familia. Incluso, pudo obtener una entrevista telefónica, en la que el acusado de represión se excusó asegurando que los hechos pasaron cuando tenía 20 años y no “tenía ideología”, pese a que se acusa de privación ilegal de la libertad, tortura y sustracción de menores.

Entre 2007 y 2009 en Argentina operó una banda denominada los rompehuesos, quienes se dedicaban a romperles las piernas a mujeres, especialmente las pobres, para hacerlas pasar por atropelladas y cobrar los respectivos seguros. Al menos ocho mujeres interpusieron la respectiva denuncia contra los integrantes de dicha organización criminal, al menos cinco, quienes les hacían firmar los documentos de los seguros por la fuerza.

Cuatro de ellos fueron condenados a entre 15 y 18 años de cárcel, menos Federico Schiber, quien aparecía como titular de una camioneta Peugeot Partner que era utilizada por la organización como ambulancia con la que lograban que les dieran prioridad al ingresar a los hospitales. Además, estaba a cargo de algunos pagos por concepto de “asistencia” a las víctimas.

Tras los señalamientos, Schiber dejó de ir a las audiencias y según fuentes de la investigación, referidas por diversos diarios argentinos, el acusado cruzó de Argentina a Uruguay y de ahí a Brasil, desde donde tomó un avión a Barcelona, España, pero las autoridades le perdieron el rastro en Israel.

Un caso similar es el del desarrollador inmobiliario Martín Pines, quien es acusado de múltiples estafas entre 2019 y 2020, ya que se le señala de sobrevender al menos dos departamentos de un edificio que forma parte del complejo conocido como La Musa Stars.

Medios argentinos señalan que las víctimas de Pines podrían ascender a unas 30, sin embargo, él se dio a la fuga a Israel, al parecer con la ayuda de su padre, por lo que las autoridades del país sudamericano iniciaron los procedimientos para repatriar al empresario, sin éxito hasta el momento.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.