“¿Donde está el exesposo de Abril Pérez?”, pregunta familia de víctima de feminicidio

“¿Dónde está Juan Carlos García, el exesposo de Abril? es una pregunta que no ha respondido la Fiscal de la Ciudad [de México] ella termina su encargo en diciembre, le hizo una promesa a la familia de detenerlo y no ha cumplido”, externó Héctor Pérez Rivera, abogado en el caso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, asesinada en noviembre de 2019, hecho por el que se acusa a su expareja.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Han pasado poco más de tres años y cinco meses desde el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, mujer que fue asesinada mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), desde entonces su exesposo, identificado como Juan Carlos García Sánchez, a quien se le señala de haber planeado el crimen y de haber ejercido violencia en contra de ella durante el tiempo que duró su relación de pareja, se encuentra prófugo.

Tras el asesinato de Abril, autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer que dieron inicio a las investigaciones correspondientes para determinar si Juan Carlos García habría contratado a los sicarios que asesinaron a su exesposa y se comprometieron a dar con el sujeto, ya que desde entonces se desconoce su paradero, por lo que también se volvió una exigencia de la familia de la víctima conocer el paradero del acusado.

“Hay una exigencia de la familia, como le decía, todos los días, cada vez que un medio nos pregunta, voltear la pregunta ¿dónde está Juan Carlos García, el exesposo de Abril? es una pregunta que no ha respondido la Fiscal de la Ciudad [de México] ella le hizo una promesa a la familia de detenerlo y no ha cumplido, y parece que no cumplirá con su promesa porque su mandato termina a finales de este año, y evidentemente será un tache en su labor”, dijo Héctor Pérez Rivera, abogado de la familia Pérez Sagaón.

En entrevista para SinEmbargo, en la cual se le cuestionó sobre información del paradero del exesposo de la víctima, el representante legal enfatizó que tal asunto es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. “Yo le diría que le haga esa pregunta a la Fiscal de la Ciudad, Ernestina Godoy, porque es su responsabilidad localizarlo, nosotros no tenemos ni las herramientas ni los medios ni la obligación de localizarlo”, reiteró.

Al insistir sobre si la Fiscalía capitalina se ha puesto en contacto con la familia para informarles sobre el avance de datos que puedan ayudar a localizar al exesposo de Abril, el representante legal sostuvo que no han recibido ninguna información. “A nosotros no, no sé si no sabe o no nos quiere decir, no lo sé, entonces creo que sería bien interesante hacerle la pregunta a ella [a la Fiscal]”.

Por estos señalamientos, el 13 de diciembre de 2019, la Interpol emitió una orden de búsqueda y detención para Juan Carlos, quien presumiblemente huyó a Estados Unidos el 30 de noviembre de ese mismo año, proceso que se repitió más de un año después, el 24 de mayo de 2021, cuando la Interpol emitió una nueva ficha roja por feminicidio en contra de Juan Carlos García, exesposo de Abril Pérez Sagaón.

La semana pasada, el cierre del juicio por feminicidio de Abril Pérez Sagaón fue aplazado para el próximo 12 de mayo. La determinación, emitida por un juez de Control del Reclusorio Oriente, tuvo lugar ante la ausencia del abogado público de Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, presunto autor material del asesinato de Pérez Sagaón, y quien el pasado 30 de marzo ratificó su responsabilidad en dicho crimen.

En la audiencia que se llevaría a cabo el pasado jueves 27 de abril, estaba programado el desahogo de alegatos de clausura en el juicio oral que se sigue en contra de dos de los acusados en el feminicidio de Abril, Rodolfo Daniel Banderas Sandoval y Juan Carlos Rodríguez Ortiz, a quien se le acusa de conducir un taxi con el que impidió el paso del vehículo en que se transportaba la víctima al momento del homicidio.

“Una vez terminada esa audiencia el juez tendría 24 horas para emitir su sentencia, respecto a las primeras dos personas que detuvieron, Juan Carlos Rodríguez Ortz y Daniel Balderas Sandoval”, confirmó.

“Sin embargo, el defensor de Rodolfo Daniel Balderas no se presentó a la audiencias, mandó informar a través de otro defensor público que había tenido un percance automovilístico, y por esa razón el Juez tuvo que aplazar la audiencia, hasta el 12 de mayo a las 9 de la mañana”, explicó el abogado de la víctima.

Por las que ya no están… ¡por todas!. Hoy renombramos esta calle como Abril Pérez Sagaón, regiomontana asesinada el 25 de noviembre de 2019 en #Cdmx, en la avenida donde le arrebataron la vida. #JusticiaParaAbril #TomaLasCallesNoCalles #8M2021 #LasCallesTambiénSonNuestras 💜 pic.twitter.com/CJT7Sxc5Qd — Verónica Ayala (@vayalamty) March 9, 2021

En junio de 2022, durante una audiencia realizada en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, ante un Juez de Control, Rodolfo Daniel declaró que Juan Carlos García, exesposo de la víctima, lo contrató y le pagó 180 mil pesos para cometer el feminicidio en contra de su expareja, y aceptó haberle disparado a la mujer para privarla de la vida, en noviembre de 2019.

Rodolfo “N” detalló que el exesposo de Abril supuestamente le pagó 180 mil pesos para matarla e incluso le ofreció otros 50 mil pesos si el asesinato se cometía el 25 de noviembre de 2019, antes de que fuera celebrada la audiencia en su contra por intento de feminicidio. Mientras que Juan Carlos, el taxista acusado de brindar apoyo a los autores materiales, refirió que no sabía que se iba a cometer el crimen, no obstante, señaló que recibió cinco mil pesos por acompañar a Rodolfo.

De acuerdo con información referida por el abogado Pérez Rivera tras dicha audiencia, el implicado en el crimen habría pedido disculpas a la familia, asimismo, dijo que había cometido el crimen porque necesitaba dinero.

El resto de los señalados por su posible participación en este feminicidio son Juan Carlos Maldonado Amador, Alias “Juan Balta”; Óscar Luna Hernández, apodado “el Oso”; Alejandro Neri Ortiz, alias “el Carnal”; Graciela Alicia Flores Valdez, alias “la Güera”; Aisha Jalil Castillo; Maybelyn Montiel Moreno; y Amado Vicente Rodríguez García, “el Amado”, quien solicitó la separación de su causa, “él separó su causa”, confirmó el abogado de la víctima, de los que algunos presentaron amparos por lo que están a la espera de juicio.

“Hay otros siete que están en espera de fecha de juicio, pero diversos de ellos presentaron recursos legales contra los diversos autos, tanto el auto de vinculación a proceso como el auto de apertura, la otra apertura a juicio, y entonces por esos recursos no se puede iniciar aún el juicio oral, no nos han citado, sólo uno de ellos pidió separar su causal, y en ese sentido estamos más bien en espera de juicio de las personas restantes”, detalló el litigante.

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el lunes 25 de noviembre de 2019, justo cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por cuatro sujetos a bordo de un carro, una camioneta y una motocicleta. La víctima fue interceptada en la avenida Río Churubusco cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Luego del ataque, equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos e intentaron ayudar a Abril Pérez, a quien la trasladaron a un hospital en la capital mexicana, pero las lesiones que presentó le quitaron la vida. No obstante, meses antes de este ataque la mujer habría sido objeto de violencia.

Así despidieron hoy en Monterrey a Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada frente a sus hijos el Día Internacional de la Eradicación de la Violencia contra la Mujer #justiciaparaabril @_LASNOTICIASMTY @MtyFollow pic.twitter.com/SmQoyUiPlc — Vicente Valdez (@vicente_tv) November 28, 2019

Uno de los episodios que se dio a conocer, y que habría sido el detonante para que Abril decidiera separarse de su entonces pareja ocurrió en enero de 2019. Pérez Sagaón denunció a su todavía esposo por intento de homicidio, por lo que este fue detenido y después liberado.

Durante el proceso por esta causa, los jueces que determinaron la liberación del acusado, a inicios de noviembre de 2019, reclasificaron la causa de intento de feminicidio a lesiones y violencia familiar, lo que que a su vez provocó que el viernes 29 de noviembre de ese mismo año, el Poder Judicial de la Ciudad de México ordenara la suspensión de los dos jueces de Control señalados como responsables de liberar a Juan Carlos García, aunque después fueron reincorporados a sus labores.

Sobre esta situación en particular, el abogado Pérez Rivera expresó que no están en una postura de se sancione a los juzgadores que reclasificaron el delito por el que se acusó a Juan Carlos García Sánchez.

“Los jueces en su momento resolvieron reclasificar jurídicamente el delito, en su momento ellos determinaron que, su criterio fue que no había elementos del delito de feminicidio sino el de violencia familiar, se determinó hacer una investigación, sin embargo, lo hemos mencionado varias veces, es peligroso en un sistema democrático que se sancione a un juez por su criterio legal cuando no hay elementos de evidencia que haya actuado en una práctica ilegítima, ilegal o de actos de corrupción sino determinaron un criterio legal con el que no estamos de acuerdo”, dijo.

Ayer 16 de abril el Consejo de la Judicatura de Cdmx ordenó la reincorporación de jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, a pesar de tener un procedimiento abierto por su actuación indebida en el caso de Abril Pérez Sagaón. Compartimos pronunciamiento: pic.twitter.com/VVRfgoWHPG — Wendy BriceñoZuloaga (@wzuloag) April 18, 2020

El 25 de enero de 2020, Javier Pérez, hermano de Abril Pérez Sagón, concedió una entrevista al diario Milenio, en la que habló sobre la relación entre su hermana y Juan Carlos García. “Literalmente estaba viviendo con el enemigo”, expresó en ese momento el familiar de la víctima, quien también detalló que “el 18 de septiembre de 2018, [Abril] tuvo una situación complicada derivada de una pelea, en la que tuvo intento de ahorcamiento, según me comentó a mí, de ahí tomó la decisión de separarse de él”, relató.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.