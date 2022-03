Caso de Ingrid Escamilla da pauta a Ley que castiga difusión de imágenes de víctimas

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- Ingrid Escamilla fue asesinada por su pareja sentimental el 9 de febrero de 2020, crimen que fue ampliamente difundido por la crueldad con el que se cometió. Han pasado más de dos años sin que se dicte una sentencia condenatoria contra el responsable, pero este martes, la Cámara de Diputados aprobó multas y penas de hasta 10 años de cárcel, para quienes capturen y difundan material explícito de las víctimas de feminicidios, como ocurrió con Ingrid.

El dictamen contempla entre 100 y 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para los servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de los hechos.

Además, la reforma, que se conoce como Ley Ingrid en referencia a la joven 25 años de edad originaria del estado de Puebla, quien fue asesinada por su pareja sentimental, identificado como Erick Francisco, de 46 años de edad, tras una discusión que sostuvieron, también contempla un incremento en las sanciones hasta en una tercera parte si la información que se difunda o se reproduzca es de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.

El caso de Ingrid causó gran indignación, no sólo por la saña con la que se cometió, también porque en redes sociales y sitios por internet se filtraron fotografías de sus restos. Además, circuló un video en el que el presunto responsable declaró cómo habría cometido el crimen ante un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sin la presencia de un abogado.

El 5 de octubre de 2021, Laura Imelda Pérez Segura, Diputada de Morena, presentó la “iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal”, en la que propuso “tipificar estas conductas [la filtración de imágenes e información] como delito a efecto de proteger los derechos de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia”, a fin de “salvaguardar la dignidad de las personas afectadas, protegiendo los derechos humanos de la víctima”, y con ello evitar “dañar a la víctima y al debido proceso”.

La legisladora morenista argumentó que “los casos de delitos cometidos en contra de mujeres en los cuáles se difunden imágenes o información relativas a las víctimas, en su perjuicio, implican revictimización y violencia institucional”, y la “filtración y difusión de imágenes sensibles de mujeres asesinadas es una de estas formas de revictimización”, por lo que consideró como “necesario un esquema de procuración de justicia con perspectiva de género para evitar la prevalencia de la impunidad”.

“Artículo 225 Bis. Se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de a 300 Unidades de Medida y Actualización, al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley fotografíen, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte”, señala el texto reformado.

La difusión de las fotografías que mostraban los restos de Ingrid, así como de las declaraciones del presunto feminicida, que habrían sido filtradas por la policías capitalinos y que se publicaron en varios medios nacionales, generaron gran indignación entre colectivos feministas, y entre la sociedad en general, por lo que los hashtags #JusticiaParaIngrid e #IngridEscamilla se posicionaron rápidamente en Twitter, en donde los internautas también exigieron castigos ejemplares para los responsables de la filtración y difusión de las imágenes.

Por ello, Montes de Oca considero que es necesario “ampliar la ley Ingrid para visibilizar que los servidores públicos son sólo una parte del problema” y que “se tienen que establecer límites dentro de las redes sociales a la difusión de estas imágenes y que no sólo se tiene que hacer por vía punitiva, también se tienen que implementar medidas preventivas, enseñarle a la gente, a utilizar redes sociales, porque no hay algo que realmente forme y que coloque límites a cuestiones de libertad de expresión, libertad de poder subir lo que quieras cuando existe un detrimento obvio”.

LAS REFORMAS EN LOS ESTADOS

Un año después del feminicidio de Ingrid, el 24 de febrero de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Artículo 239 del Código Penal local, con la que ahora se tipifica como delito la difusión contenidos de investigaciones judiciales como imágenes y videos de víctimas, con la que se determinó castigar a personas del servicio público que indebidamente compartan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal. La pena será de entre dos a seis años de cárcel y una multa de 500 hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

“El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea, se detalla en el cuerpo del dictamen”, se lee en el comunicado del Congreso de la capital mexicana.

Estas modificaciones se replicaron después en los estados de Colima, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, respectivamente.

Sin embargo, esta “problemática se encuentra arraigada” en todo el país, misma que se ve favorecida por las nuevas tecnologías que “han permitido la rápida circulación de la información”, según se señaló en la “iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2014 del Código Penal Federal, en materia de filtración de imágenes, videos, audios y documentos”, promovida el 9 de diciembre de 2021, por la Diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Ana María Balderas Trejo.

La legisladora panista argumentó que su iniciativa busca “sancionar a quienes difundan, entreguen, publiquen o transmitan imágenes, audios, videos o documentos de los hechos relacionados con un delito” luego de los diversos casos en los que se “ha filtrado información que ha puesto en riesgo y violentado la dignidad de las víctimas”, por lo que propuso modificaciones a la fracción IV del Artículo 214.

“Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, difunda, publique, comparta, utilice o inutilice ilícitamente, información o documentación, videos o audios que se encuentren bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”, se indica en la reforma de la medida con la que se busca garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y acabar con la revictimización y violencia institucional que existe contra las mujeres.

Ingrid fue brutalmente asesinada por su pareja sentimental, el 9 de febrero de 2020, en un domicilio de la calle Tamagno, ubicada en la colonia Vallejo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Pero al horror del crimen le siguió el de las autoridades, ya que fueron filtradas imágenes del cuerpo mancillado y un video que exponía al presunto responsable durante su detención, en donde se mostraba sin camisa y con el torso ensangrentado.

En este sentido, la académica de la UNAM llamó a “cortar con esa dinámica de morbo”, de asumir que al difundir “esa información se estuviera haciendo algo positivo, y no contribuyendo como lo es: generar un proceso de revictimización”. “Muchas de las personas que al inicio reproducían las imágenes, lo hacían con la idea de que no suceda o de que no vuelva a pasar”, dijo. “Pero están pensando en una generalidad y no están pensando en las víctimas, ni en la familia de éstas, que ven una y otra vez el cuerpo de su hija, de su hermana, de su madre”, agregó.