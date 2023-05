Al menos 12 personas buscadoras han sido blanco de amenazas en 3 años en Guanajuato

Datos oficiales señalan que de abril de 2019 a agosto de 2022, 12 personas buscadoras de personas desaparecidas han sido blanco de amenazas en Guanajuato, estado en donde en menos de un año han asesinado a dos madres buscadoras, en hechos diferentes, mientras se encontraban realizando labores para localizar a sus hijos.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- En Guanajuato, las personas que están en buscan a sus familiares desaparecidos son blanco constante de amenazas, así lo han documentado cifras oficiales del Gobierno del estado, que en tres años registró 12 casos de amenazas contra buscadoras, lo que se suma a las denuncias de los propios colectivos de búsqueda y a las alertas de organismos en favor de los derechos humanos.

En respuesta a la solicitud con folio 111100500220022 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Secretaría de Gobierno de Guanajuato precisó que de abril de 2019 a agosto de 2022, la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado atendió 19 casos de personas buscadoras de personas desaparecidas.

De ese total, 12 personas refirieron que fueron blanco de amenazas, seis en 2020; una en 2021; y 5 en 2022. Además, en el documento se detalló que “siete presentaron riesgo por la labor que estaban realizando”, ya que de años anteriores no se tienen registros debido a que el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato se instaló el 10 de abril de 2019.

De las 19 personas que hacían labores de búsqueda de personas desaparecidas, 18 eran mujeres y una era hombre. Respecto a la ubicación de las mismas, nueve eran del municipio de Irapuato; cuatro del municipio de Celaya; una de Salamanca; una del municipio Silao de la Victoria; uno de Pénjamo; uno de Guanajuato capital; uno de Santa Cruz de Juventino Rosas; y uno del municipio de Acámbaro.

En el mismo documento se detalló que se otorgaron un total de 32 medidas en favor de las personas buscadoras, entre las que se encuentran rondines aleatorios, de los cuales seis se aplicaron en 2020 uno en 2021 y cuatro en 2022; vigilancia fuera del domicilio, uno en 2020 y dos en 2021; la medida de escolta se asignó dos veces en 2020 y una en 2022; la canalización al mecanismo federal sólo se otorgó dos ocasiones, ambas en 2022; y el reforzamiento de vivienda una vez en 2021.

El pasado 7 de mayo, luego del asesinato, el 2 de mayo, de Teresa Magueyal, madre buscadora de Guanajuato, se dio a conocer que cinco integrantes del colectivo Una Promesa por Cumplir, del que formaba parte la víctima, solicitaron protección y seguridad ante amenazas e intimidación.

No obstante, aseguraron que hasta ese momento habían sido ignoradas por el Consejo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato, mientras que el mecanismo estatal tampoco las ha atendido con el propósito de brindarles protección necesaria

“La verdad es que no nos han buscado ninguna autoridad. Por parte del mecanismo federal estuve hablando de mi caso y me dijo que se tenía que implementar nuevamente medidas más fuertes y empezar a incorporar a mis compañeras, pues eso me preocupa mucho”, expresó Nailea Carreño, representante del colectivo, quien reconoció que a días del asesinato de su compañera y amiga Teresa existe mucho miedo, impotencia y tristeza.

“Necesito que mi equipo más cercano esté protegido, porque ve lo que pasó con la señora Tere y ella era de mi equipo más cercano, esto me está indicando que están ubicando mucho a mis compañeras, a las personas que tengo en los municipios me las están indicando y me las tienen vigiladas. Ya pedí que se les incorporará”, agregó.

El pasado 2 de mayo, la buscadora e integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, Teresa Magueyal, fue asesinada en San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya, Guanajuato, alrededor de las 13:00 horas cuando la mujer salió a comprar artículos para su despensa.

El colectivo Una Promesa por Cumplir condenó el asesinato de Teresa, quien recibió varios disparos de arma de fuego, por lo que quedó sin vida sobre la calle a un costado de su bicicleta, y exigió a la autoridad una investigación inmediata para dar con los responsables. Magueyal buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020.

Aunque el 8 de mayo, la Fiscalía General del Guanajuato informó que la carpeta de investigación en el caso de Magueyal, fue aperturada por el delito de feminicidio, el 3 de mayo, un día después de este homicidio, Libia Dennise García Muñoz Ledo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado (Sedeshu), afirmó en declaraciones a medios que la víctima no reportó haber tenido amenazas.

El último caso antes de Teresa fue el de María Carmela en Abasolo, María Carmela Vázquez, de 46 años de edad e integrante del colectivo Personas Desaparecidas Pénjamo, quien fue asesinada la noche del pasado 6 de noviembre, frente a su domicilio ubicado en el municipio de Abasolo, Guanajuato.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 20:35 horas vecinos de la calle Leandro Valle reportaron que dos sujetos abordo de una motocicleta atacaron a la mujer, quien quedó tendida en el piso con varios impactos de bala, por lo que los servicios de emergencia arribaron al lugar para atender a la víctima, pero sólo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Vázquez buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, quien desapareció el 14 de junio de 2022, por lo que se unió a un colectivo para seguir con esta labor pero fue asesinada antes de saber en dónde estaba su hijo.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dio a conocer que de 2020 a abril de 2023, ha documentado “el asesinato de al menos cinco personas defensoras de derechos humanos que buscaban a sus familiares”.

En un pronunciamiento en el que el organismo condenó “enérgicamente el asesinato de Teresa Magueyal, madre buscadora de Guanajuato”, detalló que además del caso de Magueyal, ocurrido el 2 de mayo de 2023 en el municipio de Celaya; tiene conocimiento del homicidio de María del Carmen Vázquez, mismo que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2022 en Abasolo.

Además de los asesinatos de Jorge Ulises Cardona Zavala, ocurrido en la ciudad de León el 27 de junio de 2022; de Francisco Javier Barajas Piña, que tuvo lugar en Salvatierra el 29 de mayo de 2021; y el de María del Rosario Zavala Aguilar, quien fue privada de la vida en la ciudad de León, el 14 de octubre de 2020, señaló en el documento fechado el 3 de mayo.

En un comunicado previo, publicado el 16 de septiembre de 2021, el Relator Especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por los asesinatos, hostigamientos y amenazas en contra de las personas que estaban relacionadas con labores de búsqueda de personas desaparecidas.

“Nos preocupa además sobre el efecto intimidatorio que estos hechos tendrán sobre todos los colectivos de búsqueda que realizan sus labores en un ambiente de constante intimidación y amenazas. Es extremadamente preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos ataques, los casos se mantienen en la impunidad y que no se hayan proporcionado medidas de protección efectivas a quienes ejercen esta legítima labor”, indicó el documento.

Hasta el momento, Guanajuato cuenta con un total de dos mil 972 personas desaparecidas y no localizadas. En los últimos 10 años, de 2013 a 2023, han desaparecido dos mil 527 personas, de las que mil 892 son hombres, 436 mujeres y en 199 casos no se determinó el género, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Las desapariciones tuvieron lugar principalmente en los municipios de Irapuato, en donde se registraron 383 casos; León con 285 casos; Celaya con 331 casos; y Salamanca que registró 174 desapariciones de personas.

Asimismo, de 2018 a 2022, la entidad registró mil 897 casos de personas desaparecidas y no localizadas, mil 398 hombres, 336 mujeres y en 163 casos se desconoce su género. Mientras que en lo que va del 2023 han desaparecido 40 personas, 29 hombres y 11 mujeres.

– Con información de Zona Franca

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.