Sin recursos y con amenazas, madres buscadoras evidencian el abandono del Estado

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- México cierra el año 2022 con al menos 109 mil 321 personas reportadas como desaparecidas en el territorio nacional desde que se tiene registro. Jalisco es la entidad que ocupa el primer lugar con 15 mil 38 casos, seguido por Tamaulipas con 12 mil 12 mil 464 y el Estado de México con un total 11 mil 875.

Atender este fenómeno producto de la violencia que asola al país ha sido el reclamo constantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y principalmente de las madres buscadoras que han evidenciado la crisis que se vive en la materia, en la que en este año además se sumó otro factor que las pone a ellas en alerta y vulnerabilidad: el asesinato de las activistas.

Activistas en el tema de la desaparición explicaron a SinEmbargo que la atención a esta problemática y a la crisis forense es aún una deuda que queda pendiente porque si bien ha habido avances legislativos y en la activación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación forense, las personas siguen desapareciendo y las que están desaparecidas siguen sin ser encontradas.

Grace Fernández, quien busca a su hermano desaparecido Dan Jeremeel, destacó que los colectivos de búsqueda aun ven a las autoridades, como la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, “indolentes” y “pasivas”, en tanto que son los familiares quienes realizan la labor de búsqueda en el país, la cual, le corresponde al Estado mexicano.

“La Fiscalía sigue total y completamente ausente por no decir desaparecida tanto en los trabajos de búsqueda como en los de identificación y desafortunadamente no solamente las familias seguimos subsidiando el trabajo del Estado, sino que ahora se están enfrentando a los grupos criminales que son los que no quieren que no sigan buscando”, señaló.