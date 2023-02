Tomás Zerón describe su placentera vida en Israel. Improbable que lo extraditen: NYT

En una nota desde Tel Aviv firmada por los periodistas Porronen Bergman y Natalie Kitroeff, The New York Times destaca que los funcionarios israelíes dicen que la solicitud de extradición de Tomás Zerón “está casi muerta” y citan retrasos y pasos en falso del Gobierno mexicano.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– Funcionarios israelíes dijeron al diario The New York Times que es improbable que Israel extradite a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quien se encuentra prófugo de la justicia al ser vinculado al caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa.

El propio exfuncionario dijo al diario estadounidense que está muy a gusto en Israel y se ha hecho amigo de “personas increíbles, comenzando con chefs, guías turísticos, artistas, varios empresarios y trabajadores simples”.

En una nota desde Tel Aviv firmada por los periodistas Porronen Bergman y Natalie Kitroeff, el diario destaca que los funcionarios israelíes dicen que la solicitud de extradición “está casi muerta” y citan retrasos y pasos en falso del Gobierno mexicano.

Expertos consultados por The New York Times dijeron que el fracaso en asegurar el regreso de Zerón a México le costaría al país la oportunidad de obtener nueva información de un sospechoso clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La abogada de Tomás Zerón, Liora Turlevsky, negó los cargos contra su cliente y al ser consultada por el diario dijo que el exfuncionario “no manipuló las pruebas, no torturó a los detenidos, no construyó una narrativa falsa sobre lo que les sucedió a los estudiantes”.

El texto del New York Times analiza la batalla que tiene el Gobierno de México en la extradición de Zerón y destaca en primer lugar que los dos países no tienen un tratado de extradición y, si bien su ley lo permite, Israel nunca ha repatriado a nadie a un país con el que no tenía un acuerdo permanente.

Un funcionario israelí dijo al diario que al principio “Israel avanzó lentamente en el caso como represalia por el apoyo de México a las investigaciones de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra contra los palestinos”.

Aunque luego vino una serie de pasos en falso por parte del Gobierno mexicano como que en septiembre de 2021 López Obrador le escribió al Primer Ministro israelí exigiendo que extraditara a Zerón para garantizar que “la justicia se haga de inmediato”. Pero en ese momento México aún no había completado su propia investigación sobre el caso.

Otro error que cometió el Gobierno de México fue que los funcionarios mexicanos dijeron a las familias de los estudiantes que tenían problemas para traducir los documentos de extradición del español al inglés.

Cuando el Gobierno finalmente presentó la solicitud, en enero de 2022, los funcionarios israelíes dijeron que no incluía pruebas suficientes para establecer la relevancia de Zerón en el secuestro.

Además de esto, Omar Gómez Trejo, quien fue el fiscal principal de la investigación, se reunió con funcionarios en Israel para tratar de acortar brechas. Dijo que había estado presionando a los funcionarios que manejan las solicitudes de extradición en la oficina del Fiscal General de México para que actuaran más rápido, pero no llegó a ningún lado.

“El Gobierno israelí aún no ha recibido la mayoría de los documentos que solicitó al gobierno mexicano”, dijeron dos funcionarios israelíes al New York Times.

Otro paso en falso que según funcionarios israelíes ha dado México fue la conversación de Alejandro Encinas, el jefe de la comisión de la verdad, con Zerón, a quien había grabado de manera encubierta durante una reunión en Tel Aviv.

“Se escuchó a Encinas sugerir que creía que Zerón no era culpable de malversación de fondos y expresar dudas sobre los testigos del gobierno”, dice el medio estadounidense.

Un alto funcionario israelí dijo al diario que las declaraciones de Encinas durante su reunión con Zerón probablemente fueron el golpe decisivo a la solicitud de extradición.

Tomás Zerón, quien actualmente se encuentra en Israel, cuenta con dos órdenes de aprehensión: la primera se giró en marzo de 2020 por el delito de tortura, y en abril de 2021 la Fiscalía General de la Republica (FGR) obtuvo la segunda orden por su presunta responsabilidad en actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, integrante de Guerreros Unidos, acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado reiteradamente a las autoridades israelíes que extraditen a Zerón.

Tomás Zerón fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ha sido señalado como un agente clave detrás de la “verdad histórica” junto al exprocurador Jesús Murillo Karam, recientemente detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

El exdirector de la AIC ha sido acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa de cooperar en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el pasado 18 de agosto.