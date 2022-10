Encinas: Zerón no aceptó revelar paradero de los 43 a cambio de ser testigo protegido

En febrero pasado, según The New York Times, Encinas voló a Israel para reunirse a solas con Tomás Zerón de Lucio, acusado de comprometer deliberadamente la investigación. Durante un desayuno de casi tres horas en Tel Aviv, “Encinas le suplicó a Zerón información sobre los restos de los estudiantes que pudo haber ocultado mientras estuvo en el poder, ofreciendo el ‘apoyo del Presidente’ a cambio de su cooperación”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Alejandro Encinas, Subsecretario Derechos Humanos de Gobernación, confirmó esta mañana un encuentro con Tomás Zerón de Lucio, en Israel, en el que le ofreció un criterio de oportunidad, es decir, volverlo testigo protegido a cambio de que revelara información sobre el paradero de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando el prófugo de la justicia era un funcionario de alto nivel.

Su viaje fue grabado, pero no por él. Lo cita The New York Times en un reportaje publicado desde anoche.

Encinas se dijo víctima de filtraciones, acoso y espionaje, aunque dijo que quienes filtraron el informe sin testar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa están identificados. “Hay gente que ejerce su derecho a la libertad de expresión, lo veo todos los días en los medios de comunicación, pero también ahora sí que hay muchos que se mueven en las oscuridades del viejo régimen que por supuesto muchos sabemos quiénes son y pronto darán la cara”, expresó.

“Primero fue enfrentar las inercias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones, nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables”, se quejó.

“Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogados de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás”, agregó.

En febrero pasado, según The New York Times, Encinas voló a Israel para reunirse a solas con Tomás Zerón de Lucio, acusado de comprometer deliberadamente la investigación. Durante un desayuno de casi tres horas en Tel Aviv, “Encinas le suplicó a Zerón información sobre los restos de los estudiantes que pudo haber ocultado mientras estuvo en el poder, ofreciendo el ‘apoyo del Presidente’ a cambio de su cooperación”.

The New York Times tiene la grabación de la conversación.

“Ayúdame a desentrañar todo esto”, le dijo Encinas a Zerón durante la reunión, de acuerdo con el diario estadounidense. “Les prometo el apoyo del Presidente”.

“Al Presidente no le importa meter a nadie en la cárcel”, le habría dicho Encinas al exfuncionario.

Encinas le dijo al Times que estaba tratando de persuadir a Zerón para que cooperara (con base en un criterio de oportunidad) porque creía que tenía información valiosa y que solo prometía el apoyo de López Obrador para un acuerdo que podría haber incluido una sentencia de prisión reducida.

“Por supuesto, es algo que ya informamos desde hace tiempo. Estuvimos a solicitud de los padres de familia que en 21 ocasiones en las reuniones de la Comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de la extradición, se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un compromiso para aportar información para poder acceder al criterio de oportunidad”, explicó esta mañana Encinas.

El Subsecretario Derechos Humanos agregó: “Se realizó el contacto a través de sus abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados y sostuvimos una reunión en donde se le ofreció abiertamente las garantías del criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, no se ha llegado a asumir este compromiso”.

Zerón fue responsable de la investigación sobre los 43. Está acusado de inventar un guión y construir una mentira a partir de él, que incluyó la tortura de testigos. En 2015 interrogó a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, de Guerreros Unidos. “A la primera mamada te mato, güey”, le dijo un Zerón amenazante. Es la menor de muchas acusaciones. Se le señala hasta de haber manipulado cuerpos para fundamentar su versión.

“Ahora que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo e incluso la información que le brindamos a New York Times ya abordamos este tema. Esta es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la Comisión. Yo en la información que les brindé soy el principal sorprendido. Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo la verdad es que no fue así. Mucho menos, sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional”, dijo Encinas.

“Desde entonces les comenté que el informe debe verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como lo son modo, motivo, lugar, participantes y destino”, abundó.

Encinas dijo que en el análisis “se contemplan, sí, las capturas de texto, pero no solamente, se integran el análisis de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la Comisión del Caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Sedena, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios, y el análisis de los metadatos”.