Marco Adame defiende “predominio panista” en organizaciones detrás de marcha del INE

El exgobernador panista Marco Adame dijo en entrevista con SinEmbargo Al Aire que en el caso de Unidos por México no hay ningún Gobernador “que se avergüence o esconda su militancia partidista”. Defendió, además, que haya militantes de partidos políticos durante la marcha del domingo. “Si alguien pertenece a algún partido político no es un pecado social, es un derecho, nosotros nos presentamos así porque en el PAN no hay una asociación de exgobernadores”.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– Marco Antonio Adame Castillo, exgobernador panista de Morelos entre 2006 y 2012, defendió este jueves el predominio panista en las organizaciones que marcharán el domingo “en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE)” en el marco de la discusión de la Reforma Electoral en el Congreso mexicano, pero que eso es normal debido a que los blanquiazules son la principal oposición del país.

“No debería extrañar que en distintas organizaciones de oposición predomine un mayor número de panistas, porque es el principal partido de oposición, me lo explico por la composición del conglomerado político que existe”, aseguró Adame en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que se transmite por YouTube en el canal de SinEmbargo Al Aire.

“Nosotros en Unidos por México convivimos con militantes del PRD (Partido de la Revolución Democrática), con personas sin partido, con independientes, y eso no ha impedido que haya diálogo. Puedo explicármelo, no creo que sea el caso que sea una participación corporativa del PAN, yo creo que los que hoy han querido agruparse aquí o haya participan ejerciendo su derecho ciudadano, su derecho político”, añadió el exgobernador panista.

La organización a la que pertenece Adame, explicó, es sobre todo de exgobernadores panistas, como Ernesto Ruffo, primer gobernante de oposición en el país (en Baja California, 1989-1995), así como Francisco Barrio, de Chihuahua (1992-1998); Carlos Medina Plascencia, de Guanajuato (1991-1995); y Alberto Cárdenas, de Jalisco (1995-2001).

“En el caso de Unidos por México no conozco a ningún Gobernador que se avergüence o esconda su militancia partidista, ciertamente muchos de ellos no tienen una militancia activa, otros incluso tienen una diferencia con la dirigencia actual, la mayoría de los integrantes no tienen un cargo en órganos de dirección, de tal manera que no ha sido el tema, si hemos estado abiertos a recibir la participación en reuniones desde hace mas de dos años de personas de distintas afiliaciones políticas”, explicó.

Además, defendió que haya militantes de partidos políticos durante la marcha del domingo. “Si alguien pertenece a algún partido político no es un pecado social, es un derecho, nosotros nos presentamos así porque en el PAN no hay una asociación de exgobernadores, la estructura del partido no ha considerado hasta ahora, lo hemos pedido”, dijo Adame, quien reiteró que “no negamos, no nos avergüenza la militancia partidista, lo hacemos como agrupación donde sí ala mayoría hemos sido gobernadores del PAN”.

“Yo creo que en el caso de Unidos por Mexico, hay exgobernadores, algunos que lo fueron hace 30 años, hace 20 y yo hace 10, sí somos del PAN nosotros, pero entre los convocantes hay miembros de otras filiaciones partidistas. Pero también hay organizaciones que no pertenecen a partidos políticos, sino que incluso tienen una sensibilidad y una resistencia importante a esos partidos políticos y a los políticos”, remarcó.

Si amas la democracia, la libertad y a las instituciones, no puedes faltar: El domingo 13 de noviembre, MARCHA POR LA DEMOCRACIA, #ElINENoSeToca – 10:30 am, Ángel de la Independencia a Hemiciclo a Juárez. ¡Es ahora o nunca! — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 28, 2022

Diga lo que diga el presidente:

¡Todos a la marcha en defensa de nuestra democracia! Habrá en muchas ciudades del país, ¡súmate! Que les quede claro, #EINENoSeToca. — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 8, 2022

Cuestionado por Delgado y Páez Varela sobre la participación de actores políticos que incluso se han acusado de fraude entre sí, Adame aseguró que “sí es complicado, puede ser incómodo” pero aseguró que se trata de “un derecho constitucional”. “Se ha convocado a ciudadanos, quienes tengan sus derechos políticos a salvo, constitucionalmente, no tienen impedimento para asistir. Si alguno considera que esta lucha, esta convocatoria, no tiene sustento, es respetable. Si otros consideran que pueden participar y creen que tienen sus derechos a salvo, están en libertad de hacerlo”, expresó.

“Yo también puedo tener una opinión sobre cada una de las personas que asistan o no, pero eso no impide el derecho de libertad de reunión que el propio Presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha señalado una y otra vez que no se está cuestionando”, remarcó.

Adame también indicó que puede entender que “a algunas personas les incomode la pluralidad, pero es un país plural”. “La historia de las transformaciones, en estos 25 años que estoy participando –lo he hecho siempre en el PAN– aprendí que para enriquecer la vida política del país hay que tomar en cuenta puntos de vista diferentes. Se trata a final de cuentas de un derecho constitucional, reunirse y expresar libremente una idea, que puede ser incomoda o en contra del Gobierno, eso es propio de la democracia, disentir es democrático, de manera legal y pacífica”, comentó.

“NO ES EL MOMENTO”

El exgobernador panista argumentó que una de las razones de la marcha en defensa del INE es la prisa con la que Morena, el partido en el poder, ha llevado a cabo el proceso, y estando tan cerca de las elecciones presidenciales de 2024, es inoportuna.

“Creemos que la propuesta de Reforma Electoral contiene importantes propuestas de modificación que ameritan la construcción de un consenso y a dos años de las elecciones presidenciales creemos que es absolutamente inoportuno estar discutiendo este asuntos, mucho menos entre grandes desafíos que tiene el país”, manifestó.

“Esto se hace en procesos de discusión y de diálogo amplio, no por vía de imposición. ‘Ya mandé iniciativa, tengo mayoría y ahora se impone’, no, tiene que se producto de consenso, porque las decisiones en materia electoral son la base de la legitimidad de origen, de la representatividad y de la gobernabilidad del país, son decisiones de Estado, requieren consenso plural, amplio, participativo. Se pretende discutir e imponer en estos días, no es el momento de hacerlo”, argumentó.

EL ZÓCALO NUNCA ESTUVO CONTEMPLADO

Adame también se refirió al Zócalo, uno de los sitios más representativos de las manifestaciones opositoras en la historia moderna del país. La marcha en defensa del INE convocada por organizaciones cono [email protected], del empresario Claudio X. González Guajardo, y otras asociaciones civiles, no pasará por ahí, sino que irá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

Una parte de la oposición había acusado al Gobierno de López Obrador, con supuesta complicidad de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de haber ocupado el Zócalo con una cancha de béisbol de exhibición para un evento, pero ya el mandatario pidió que se retirara un día antes de la manifestación para que la plancha de la plaza se encuentre libre el domingo.

Sin embargo, Adame explicó que nunca se pensó en el Zócalo. “En la planeación original habíamos pensado en el Hemiciclo [a Juárez]. Luego de discutir en la semana concluimos que nos sentíamos bien, era adecuado llegar al Monumento a la Revolución, también pensando en cuestiones hasta de protección civil y un espacio mas amplio”, dijo.

“Cuando discutíamos esto, por cierto, el Zócalo estaba ocupado. Por otro lado, nuestra consideración fue así, así nos parece bien, sería bueno quienes opinan también respeten la decisión de ir ahí, así está planeado, eso no tiene que ver con otro tipo de cálculos ni de consideraciones, porque nunca estuvo en nuestra mente esa idea, habíamos pensado en marchar y en algún sitio dar un mensaje”, explicó.

Asimismo, recordó que sólo habrá un orador, el exconsejero y presidente entre 1996 y 2003 del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg. “La participación es libre, pacífica, legal y sin responder a ninguna provocación”, pidió por último Adame.