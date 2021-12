Presidenciables | Sheinbaum recupera terreno y Colosio mueve la entraña opositora

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo se notaba tranquila el miércoles pasado en el Palacio de Minería. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue arropada por los principales cuadros de Morena en su “ejercicio de rendición de cuentas” de la mitad de su mandato. El acto complementó una semana en la que su aprobación regresó a los niveles previos a la tragedia de la Línea 12. Y no sólo eso, también se ha consolidado como una de las favoritas para suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El triunfo en las urnas de 2018 no fue un simple cambio de administración. Somos parte de un movimiento que se tejió por décadas. Por años, por fraudes, compra de votos o espejismo de un cambio que no llegó, se impuso el modelo económico neoliberal”, dijo la mandataria, una de las fundadoras de Morena, partido al que busca abanderar en la grande.

La mandataria capitalina, vestida con una blusa color guinda, habló menos de una hora en un acto al que acudieron además de los representantes de los poderes de la Ciudad de México, secretarias de Estado, legisladores federales y empresarios. Sheinbaum elogió en varias ocasiones al Presidente y se ubicó a sí misma como una de las herederas de la llamada “Cuarta Transformación”.

Y es que Sheinbaum tenía motivos para mostrarse exultante. En las primeras encuestas rumbo a la sucesión presidencial de 2024, se ha consolidado como la puntera no sólo de Morena sino de todos los aspirantes. El Financiero, por ejemplo, la ubicó con hasta el 50 por ciento de las preferencias rumbo a 2024, cuatro puntos porcentuales por encima de —por ahora— su principal rival, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón (46 por ciento).

Antes, el diario Reforma ya le había dado el 30 por ciento de apoyos, un punto porcentual por debajo de Ebrard Casaubón pero con un margen de error del 4.5 por ciento. Además, por primera vez en muchos meses, Sheinbaum se ubicó con una alta aprobación de sus gobernados en la Ciudad de México.

El diario El Universal la coloca con un 63.2 por ciento de aprobación en la capital a tres años del inicio de su administración. En dicha encuesta, el 51.4 por ciento de los ciudadanos indicaron que el trabajo de la Jefa de Gobierno había mejorado en los últimos seis meses.

Esta semana, el mismo Reforma la ubicó en una aprobación similar: acumuló el 65 por ciento de las opiniones positivas por el 27 por ciento de las negativas, subiendo en la primera y bajando en la segunda.

La semana pasada, se cumplieron siete meses de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la CdMx. El colapso de una parte del tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos en la “Línea Dorada” que dejó a 26 personas muertas y otras 98 lesionadas.

En aquel momento, los números de Sheinbaum Pardo se desplomaron. Ebrard sufrió un golpe parecido en las preferencias.

Sin embargo, el rebote de acuerdo con estas últimas encuestas devolvieron a la Jefa de Gobierno a sus mejores niveles desde 2019, antes de la tragedia en la Línea 12 y también antes del inicio de la pandemia de COVID-19, unos de los rubros donde también ha sido bien evaluada en estas últimas semanas.

En su Informe de Gobierno, Sheinbaum realizó una promesa. En 2022, terminará de reconstruir la Línea 12, que corre del sureste al suroeste —y viceversa— de la capital, y anunció el aumento de infraestructura de transporte público. La semana pasada, la Fiscalía capitalina por su parte imputó a 10 exfuncionarios por su presunta vinculación con el desplome del tramo elevado del Metro en las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12.

El máximo techo de cristal se encuentra en 2024: México no ha tenido todavía ninguna mujer Presidenta. Sheinbaum, por ahora y a tres años de las elecciones de 2024, se consolida como una de las aspirantes más importantes.

COLOSIO RIOJAS LE DA UNA SACUDIDA A LA OPOSICIÓN

La encuesta presidencial rumbo a 2024 de Reforma de la semana pasada, donde el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, fue ubicado como el tercero en las preferencias por detrás de Ebrard y Sheinbaum, le dio una sacudida a la oposición, incapaz por ahora de encontrar aspirantes sólidos que hagan frente a los morenistas e incluso sin saber si la alianza opositora PAN-PRI-PRD será un hecho, quedando relegada por ahora como comparsa en la sucesión.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, fue uno de los primeros en cuestionar la idoneidad del hijo del candidato presidencial precisamente del partido tricolor asesinado en 1994. “El nombre de Luis Donaldo Colosio es priista. El joven Colosio Riojas puede ir a cualquier lugar de la República y se para y no lo conocen en ningún pueblo”, aseguró Moreno en una entrevista con Reforma.

Además, cuestionó por qué el joven Alcalde no está en el PRI si “su papá [Luis Donaldo Colosio Murrieta] hizo todo en el PRI y el PRI le dio todas las oportunidades”.

Sin embargo, Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, la casa de Colosio Riojas, confirmó que MC no irá en alianza con ningún partido en 2022 y perfiló que en 2024 tampoco lo harán.

“Nosotros no vamos a estar esperando desechos de otros partidos”, dijo ante la pregunta de la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula de si aceptarían un candidato “externo”, como Ebrard o el Senador Ricardo Monreal, ambos rivales de Sheinbaum que podrían quedarse sin el premio mayor.

La negativa de MC a una eventual amplia alianza opositora sumado a la llegada de Colosio a la contienda, también afectaron al PAN, que se relegó por su parte debido sobre todo a divisiones internas: de la participación de algunos de sus aspirantes en el AMLOfest la semana pasada y el enfrentamiento en la selección rumbo a 2022 en la gubernatura de Aguascalientes, el único estado por ahora que estaría a su alcance.

A los problemas del Partido Acción Nacional se le suma su pésimo desempeño en las elecciones extraordinarias en Nayarit, donde la entidad eligió a su fórmula para el Senado debido a la llegada de Miguel Ángel Navarro (Morena) a la Gubernatura.

El PAN fue quinto, con el 2.4 por ciento de los votos, por detrás precisamente de la virtual ganadora de Morena. MC, reforzando su intención de arrebatarle a la alianza la segunda fuerza política, fue la única que superó los dos dígitos entre la oposición (35 por ciento), pero lejos de los ganadores, que cosecharon el 52 por ciento.

“Ya no se puede ir más atrás porque no hay otros contendientes. No le ganó a un solo partido. Perdió con el PRD, perdió con PRI, perdió con los votos nulos. Es desastroso”, lamentó el Senador panista Damián Zepeda Vidales, en entrevista con el programa Los Periodistas de SinEmbargo Al Aire.