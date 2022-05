AMLO habla con Ken Salazar sobre la Cumbre de las Américas y de no excluir a nadie

El funcionario estadounidense fue visto al salir del Palacio Nacional por la puerta, ubicada en la calle Moneda del Centro Histórico de la Ciudad de México; su visita se dio luego de que el Presidente López Obrador dijera que no irá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si se excluye a algún país en ese encuentro.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles que en la reunión de ayer en Palacio Nacional con el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hablaron sobre la Cumbre de las Américas y de la postura del Gobierno federal de no excluir a nadie.

“Por eso lo he dicho: no hay que excluir a nadie. Nos conviene la unidad, para eso es la política, para eso es la democracia. Entonces de eso hablamos con el Embajador, que dicho sea de paso, es una persona respetuosa, Ken Salazar”, dijo el mandatario mexicano en conferencia de prensa matutina.

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que México continuará con la postura de seguir convenciendo y persuadiendo para que todos los países de América sean invitados a la cumbre, la cual se llevará a cabo el próximo junio en California.

“El [Presidente] de Bolivia ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto. Y ahora que fui en la gira muchos me pidieron mi opinión y externé lo mismo”, añadió.

López Obrador expresó que si hay diferencias, que se expongan y que haya diálogo. “¿Por qué vamos a excluir?”.

“Que si no nos invita a todos no lo veríamos bien porque cómo es una Cumbre de las Américas sin las Américas. Lo que estamos pidiendo es que se invite a todos porque necesitamos unirnos. ¿Qué ya nos consideramos jueces supremos? ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?”, cuestionó.

El Presidente de México reiteró su respeto a su homólogo estadounidense Joe Biden, pero aseguró que su Gobierno seguirá “convenciendo, persuadiendo que no se excluya a nadie”.

El Embajador estadounidense, Ken Salazar, fue visto ayer por la tarde saliendo por la puerta del recinto, ubicada en la calle Moneda del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Su visita se dio luego de que López Obrador dijera que no irá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si se excluye a algún país en ese encuentro.

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que su Gobierno busca la unidad de toda América, por lo que no debe de haber confrontación. “Que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”.

¡SI NO VAN MIS AMIGOS, YO TAMPOCO! 😒 El presidente @lopezobrador_ puede que no vaya a la Cumbre de las Américas en junio si Estados Unidos no invita a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Insiste en que todos los países deben participar. pic.twitter.com/lMAse0qpt3 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 10, 2022

Cuestionado sobre si existe la posibilidad de que no asista a la Cumbre de las Américas en caso de que se niegue la participación de los países centroamericanos como Cuba, el mandatario federal expresó ayer que iría en su representación el Canciller Marcelo Ebrard, pero que él no asistiría.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el Canciller Marcelo Ebrard”.

El Jefe del Ejecutivo señaló que dicha decisión sería un mensaje de protesta, pues aseguró que él no quiere “que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para unirnos”.