OMS pide a Pfizer ampliar el acceso de su fármaco anticovid Paxlovid en países pobres

GINEBRA, 11 de mayo (AP) — El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a Pfizer que amplíe la disponibilidad de su medicamento contra la COVID-19 en los países más pobres, afirmando el martes que el acuerdo de la farmacéutica que permite a los productores de genéricos fabricar el medicamento es insuficiente.

“Nos sigue preocupando que los países de ingresos bajos y medios sigan sin tener acceso a los antivirales”, dijo Tedros.

Advirtió que la distribución desigual de los medicamentos contra la COVID-19 podría resultar similar a la distribución sumamente desproporcionada de las vacunas contra la COVID-19.

