Ebrard llama racista a Senador que dijo que sin EU “México comería comida para gatos”

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que el Senador John Kennedy es una persona non grata, racista e ignorante, luego de que el republicano afirmó que sin Estados Unidos, México estaría “comiendo comida para gatos y viviendo en una tienda de acampar”.

“Yo lo que le diría es que es una persona non grata en México, nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista, debería darle vergüenza ser Senador y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluyendo el Senado de los Estados Unidos”, declaró Marcelo Ebrard.