Monty Norman, compositor del icónico tema de James Bond, muere a los 94 años

Además de crear el tema del 007, Norman escribió canciones para los primeros rockeros británicos Cliff Richard y Tommy Steele, y compusó para musicales de teatro como Make Me an Offer, Expresso Bongo, Songbook y Poppy.

LONDRES, 11 de julio (AP).- Monty Norman, el compositor británico que escribió el tema principal de las películas de James Bond, falleció. Tenía 94 años.

“Con tristeza compartimos la noticia de que Monty Norman murió el 11 de julio de 2022 después de una breve enfermedad”, dice una declaración publicada el lunes en su sitio oficial.

Norman, cuyo verdadero nombre era Monty Noserovitch, nació de padres judíos en el East End de Londres en 1928 y obtuvo su primera guitarra a los 16 años. Tocó con big bands y en un acto de variedades junto al comediante Benny Hill antes de escribir canciones para los primeros rockeros británicos Cliff Richard y Tommy Steele y componer para musicales de teatro como Make Me an Offer, Expresso Bongo, Songbook y Poppy.

El productor Albert “Cubby” Broccoli lo contrató para componer un tema para la primera película de James Bond, Dr. No (El satánico Dr. No), de 1962.

Norman se basó en una pieza que había escrito para una propuesta adaptación musical de “A House for Mr. Biswas” de V.S. Naipaul, cambiando el riff clave del sitar a la guitarra eléctrica. El resultado, vibrante, propulsor y amenazante, se ha utilizado en las 25 cintas de Bond.

Falleció hoy #11julio en el Reino Unido, Monty Noserovitch (Monty Norman), fue cantante y compositor de bandas sonoras británico.

Compuso el tema de la saga de James Bond.

Escribió la banda sonora para la primera película, "Dr. No".

🇬🇧🎼 pic.twitter.com/XdYJStYm3Z — efemeridesmundiales🌎 (@efemeridestoday) July 11, 2022

Los productores contrataron al compositor John Barry para que rearreglara el tema, y para disgusto de Norman, muchos asumieron que Barry lo había escrito. Barry, quien murió en 2011, compuso bandas sonoras para casi una docena de películas de Bond, incluidas Goldfinger (007 contra Goldfinger o Dedos de oro, según el país) y You Only Live Twice (007: Sólo se vive dos veces).

Norman acudió a los tribunales para reivindicar su autoría, demandando al periódico Sunday Times por difamación por un artículo de 1997 que afirmaba que el tema fue compuesto por Barry. En 2001 ganó y recibió 30 mil libras esterlinas (hoy poco más de 35 mil 500 dólares) por daños y perjuicios.