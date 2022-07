James Caan, actor que interpretó a Sonny en El Padrino, muere a los 82 años

Por Juan Pablo González

Los Ángeles, 7 de julio (LaOpinión).- El actor James Caan, quien fuera famoso por haber dado vida a Sonny Corleone en El Padrino, perdió la vida a los 82 años.

La reconocida estrella de Hollywood falleció la tarde del pasado 6 de julio, desconociéndose hasta el momento las causas.

Por medio de un breve comunicado, publicado en Twitter, la familia del octogenario actor agradeció las muestras de cariño que han recibido tras su lamentable partida, pero suplicó respeto por el difícil momento que están atravesando.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

