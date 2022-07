Tony Sirico, el excéntrico mafioso Paulie de Los Soprano, muere a los 79 años

Por Lynn Elber

Los Ángeles, 11 de julio (AP) — Tony Sirico, quien interpretó al mafioso impecablemente arreglado Paulie Walnuts en The Sopranos (Los Soprano) y llevó su arrogancia de tipo duro a películas como Goodfellas (Buenos muchachos), falleció. Tenía 79 años.

Sirico murió el viernes en un centro de vida asistida en Fort Lauderdale, Florida, dijo su manager, Bob McGowen. No se informó de inmediato la causa.

En un comunicado, la familia de Sirico confirmó su deceso “con gran tristeza, pero con un orgullo increíble, amor y muchos buenos recuerdos”.

McGowan, quien representó a Sirico durante más de dos décadas, lo recordó como “leal y generoso”, con una fuerte cualidad filantrópica que incluyó ayudar a causas de exsoldados, algo que tocaba la fibra sensible del veterano del ejército, según el manager.

Steven Van Zandt, quien interpretó al mafioso Silvio Dante junto a Sirico en The Sopranos, lo elogió en Twitter como “legendario”.

“Un personaje mítico dentro y fuera de la pantalla. Te voy a extrañar mucho amigo”, expresó el actor y músico.

