La policía retira barricadas y empieza a desmantelar campamento propalestino en UCLA

Por Krysta Fauria, Ethan Swope, Jacke Offenhartz y Joseph B. Frederick

LOS ÁNGELES (AP).— La policía retiró barricadas este jueves y empezó a desmantelar un campamento de manifestantes propalestinos en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) después de que cientos de inconformes desafiaran las órdenes policiales de que se marcharan, unas 24 horas después de que contramanifestantes atacaran el campamento en el campus.

La intervención de madrugada ocurrió después de que los agentes amenazaran a través de altoparlantes durante horas con hacer detenciones si la gente no se dispersaba. Cientos de personas se habían congregado en el campus, tanto dentro del campamento atrincherado como alrededor como muestra de apoyo.

Se oyeron helicópteros policiales sobrevolando la zona y el estallido de las granadas aturdidoras, que producen un destello luminoso y un ruido fuerte para desorientar y aturdir a la gente, mientras la policía avanzó y la gente coreó “dónde estaban ustedes anoche”.

La policía desmontó de forma metódica la barricada de contrachapado, palés, cercas de metal y contenedores de basura, y abrió un hueco hacia las docenas de carpas de manifestantes. La policía también empezó a retirar pérgolas y carpas.

Cops are shooting students at UCLA with less lethal munitions. They’d rather shoot kids than stop this genocide.pic.twitter.com/4RafQgTGZP

— Alejandra Caraballo (@Esqueer_) May 2, 2024