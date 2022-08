De Kate Bush a Metallica: Las 10 canciones que marcaron Stranger Things 4

Un buen soundtrack siempre ha sido una característica de Stranger Things, pero esta cuarta temporada fue aun más entrañable respecto a ellos, pues ahora no sólo fueron canciones de fondo, sino que formaron parte importante de la trama.

MADRID, 11 de agosto (Europa Press).– La cuarta entrega de Stranger Things ya está disponible al completo en Netflix. Desde su primera temporada, la ficción sobrenatural ambientada en los años 80 recuperó la música más característica de la época… y la temporada 4 no iba a ser la excepción. Así, una variedad de rock, pop, heavy metal e incluso reggae ponen banda sonora a la última aventura hasta la fecha de los adolescentes de Hawkins.

Del icónico “Running Up That Hill” de Kate Bush que el volumen 1 consiguió colar en el número uno de los mejores rankings musicales 37 años después de su lanzamiento, hasta el aplaudido solo de guitarra de “Master of Puppets” de Metallica con el que Eddie convierte el Upside Down en escenario de su propio concierto, esta es la lista de los 10 temas que marcaron la cuarta temporada de Stranger Things.

1. CALIFORNIA DREAMIN’ – THE BEACH BOYS (1986)

Tras el prólogo en el primer episodio, Once le escribe una carta a Mike sobre cómo es su nueva vida en Lenora Hills, California. Mientras se inventa cuán feliz es viviendo allí con Will y Joyce se puede escuchar la versión que The Beach Boys sacó en 1986 del icónico tema California Dreamin’ de The Mamas & The Papas.

2. RUNNING UP THAT HILL (A DEAL WITH GOD) – KATE BUSH (1985)

Si la cuarta temporada tiene una melodía por excelencia esa es la de la canción favorita de Max. La primera vez que suena es durante el capítulo 1, cuando la adolescente deambula por los pasillos del instituto con su walkman. Sin embargo, el primer single de Kate Bush encuentra su máximo apogeo al final del cuarto episodio, cuando Max es víctima de la maldición de Vecna y, para traerla de vuelta, sus amigos reproducen el tema.

La canción vuelve en el séptimo capítulo, cuando Dustin, Lucas, Erica y Max se comunican con Steve, Nancy y Robin, que se han quedado atrapados en el Upside Down, como un recordatorio de que la música es el remedio para escapar del monstruoso villano. Running Up That Hill hace su última aparición en el capítulo noveno, con un remix con el nombre Totem que incluye la característica banda sonora de la serie, durante la épica batalla final contra Vecna.

3. DETROIT ROCK CITY – KISS (1976)

El rock clásico de Kiss acompaña una de las escenas finales del primer episodio, cuando las imágenes del emocionante partido de baloncesto de Lucas se superponen con las de Mike, Dustin y Eddie en mitad de una trepidante partida de Dragones y Mazmorras en el Club Fuego Infernal (Hellfire Club).

4. YOU SPIN ME ROUND (LIKE A RECORD) – DEAD OR ALIVE (1984)

En el segundo capítulo, Once le enseña a Mike la pista de patinaje “en la que queda todo el tiempo con sus amigos”. Mientras la pareja, acompañada por Will, se desliza sobre ruedas por Rink-O-Mania suena este bailable tema de synth-pop.

5. PASS THE DUTCHIE – MUSICAL YOUTH (1982)

Argyle, el mejor amigo de Jonathan, es uno de los nuevos personajes introducidos en el universo Stranger Things. Durante el cuarto episodio el adolescente va a entregar una pizza a casa de los Byers con esta canción reggae de fondo, uno de los himnos rastafari por antonomasia, que ilustra a la perfección su devoción por la marihuana.

6. DREAM A LITTLE DREAM OF ME – LOUIS ARMSTRONG Y ELLA FITZGERALD (1950)

También en el cuarto capítulo, Nancy y Robin conocen la trágica historia de Victor Creel, quien narra cómo Dream A Little Dream of Me sonaba en la radio la noche en la que su familia fue “misteriosamente” asesinada. En el episodio final de la temporada reaparece la romántica melodía cuando Max rememora el baile de fin de curso navideño en el que Lucas y ella se besaron por primera vez justo antes de que la oscuridad de Vecna invada su recuerdo.

7. SEPARATE WAYS (WORLDS APART) – JOURNEY (1983)

El tema de rock clásico suena al final del octavo capítulo justo cuando Steve, Nancy, Eddie, Robin y Dustin dejan a Lucas, Max y Erica en la puerta de la Mansión Creel, simbolizando que el grupo, como la letra del tema de Journey indica, debe separarse para poner en marcha su plan contra Vecna.

8. MASTER OF PUPPETS – METALLICA (1986)

Durante el noveno y último episodio Eddie empuña su guitarra eléctrica, se sube a lo alto de la versión de su casa del Upside Down y toca este tema mítico de Metallica para atraer a la bandada de demomurciélagos que custodian la Mansión Creel y dejarle vía libre a Steve, Nancy y Robin.

9. EVERY BREATH YOU TAKE – THE POLICE (1983)

Los reconocibles primeros acordes de Every Breath You Take inundan una escena del noveno capítulo en la que Once, sumergida en un improvisado tanque de privación sensorial, busca en el Vacío a Max para liberarla de Vecna.

10. WHEN IT’S COLD I’D LIKE TO DIE – MOBY (1995)

El capítulo final reproduce este melancólico tema de Moby para ponerle banda sonora a los dos momentos más trágicos del volumen 2: cuando Eddie se sacrifica ante los demomurciélagos para salvar a sus amigos, y cuando Max logra escapar de Vecna, pero regresa a un cuerpo roto y carente de vista momentos antes de morir, mientras Lucas llora y pide ayuda.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press