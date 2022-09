Vecinos de la Narvarte frenaron instalación de Oxxo, pero temen que obras continúen

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– Habitantes de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, que consiguieron frenar la apertura de un Oxxo en el edificio donde viven temen que las obras se reanuden porque personal de la Alcaldía Benito Juárez les pidió retomar diálogos para avanzar con la construcción. Además, denuncian que tanto la demarcación como la empresa siguen sin transparentar los permisos y documentos necesarios para instalar la tienda.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial capitalina (PAOT) acreditó en junio que los trabajos de modificación en el edificio ubicado en Xochicalco 121 para construir el Oxxo comenzaron pese a no contar con un registro de Manifestación de Construcción por parte de la Alcaldía, ni con dictámenes técnicos y autorizaciones que debieron ser solicitadas tanto a la Secretaría de Desarrollo Urbano como al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), esto porque la institución reconoció que el inmueble construido en 1957 tiene valor artístico.

Un grupo de vecinas y vecinos mantiene desde octubre de 2021, cuando comenzó la instalación de la tienda, una protesta porque los trabajos dañaron la estructura, lo que los hizo temer por su seguridad. Desde noviembre del año presentaron una queja ante la PAOT y el 30 de junio esta dependencia reconoció la falta de documentación necesaria.

Las y los habitantes de Xochicalco 121 lograron desde diciembre que Protección Civil suspendiera temporalmente la instalación del Oxxo, pero en los últimos meses personal de la Alcaldía Benito Juárez volvió a contactarlos para llegar a un acuerdo, y esta semana el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de Obras de la demarcación, Diego Vergara, les comentó que la empresa insiste en reunirse con ellas y ellos y pagar un estudio estructural para analizar los daños que podrían causarle al edificio si continúan con la construcción.

“El funcionario me dijo que Oxxo quería pagar el estudio y que querían reunirse con nosotros y ver los detalle, pero ya habíamos pasado por una conversación así el año pasado. No queremos que Oxxo venga y pague ningún estudio y lo tomen como si sí aceptamos que instalen. Nosotros no confiamos en ellos, no queremos esta tienda en el edificio”, dijo en entrevista Diana Amador, quien vive en el inmueble desde hace 10 años.