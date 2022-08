Ciudadano de la Benito Juárez acusa a funcionarios de la Alcaldía de extorsión

Óscar Cruz Tabares, un ciudadano de la Alcaldía Benito Juárez, denunció que fue extorsionado por funcionarios de esa demarcación, quienes le exigen —fuera de los canales oficiales— al menos 150 mil pesos para que no le demuelan su vivienda. Al no acceder a la extorsión, el hombre ha denunciado acoso e intimidaciones.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Los señalamientos de corrupción dentro de la Alcaldía Benito Juárez y de “mafias” al interior de la demarcación persisten y se intensifican luego de que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dieron a conocer la investigación en contra del “Cártel Inmobiliario”, que involucra a exfuncionarios.

Un muestra de estas malas prácticas es el caso de Óscar Cruz Tabares, un habitante de esta Alcaldía que ha denunciado acoso por parte de servidores públicos de la Benito Juárez, quienes presuntamente le exigen un pago, de manera irregular, de 150 mil pesos a cambio de no demoler su casa remodelada durante la pandemia.

El afectado y su abogada, Esther Pliego Ruiz, interpusieron el primero de julio una denuncia en contra de funcionarios de la Alcaldía, a quienes acusan de extorsión y hasta de usar la fuerza pública para intimidarlo porque no tramitó a tiempo los permisos para la remodelación de su casa.

Cruz Tabares aseguró que ha intentado solucionar la falta administrativa por la vía legal, lo cual se ha vuelto imposible porque cuando acude a las instancias de la Alcaldía no le dan información, ni las alternativas para corregir la situación. La única respuesta y opción que ha obtenido por parte de los funcionarios, según denunció, es por medio de un pago completamente informal.

“Aquí lo que vemos es que, en la Alcaldía Benito Juárez, los mismos funcionarios te obligan a entrar en la trama y dinámicas de corrupción, de lo contrario, no cesa la intimidación”, expresó la abogada Esther Pliego Ruiz, abogada del denunciante en entrevista con SinEmbargo.

SinEmbargo consultó a la oficina de comunicación social de la Alcaldía Benito Juárez una postura e información sobre la denuncia, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Óscar Cruz explicó a su vez que el hostigamiento se agrava y que se ha vuelto casi un “infierno”, pues afirmó que han usado a elementos policiacos quienes tenían la instrucción de detenerlo sin una orden de captura de por medio. De acuerdo con el denunciante, quien grabó el momento en que fue abordado, los agentes policiacos fueron enviados por un servidor público para intimidarlo.

Para el afectado y su abogada, esto es otra muestra más del nivel de corrupción y entramado que opera en la Alcaldía Benito Juárez, la cual, según las mismas denuncias, se colude con las grandes empresas constructoras y trata de sacar provecho de ciudadanos que tienen que enfrentarse a los trámites relacionados con sus viviendas.

LA HISTORIA DE ÓSCAR

Óscar narró que en el año 2020 adquirió una vivienda “vieja” que requería de remodelaciones. Él vivía en otro inmueble rentado, pero al llegar la crisis por la pandemia tuvo que cambiarse a su nuevo inmueble y empezó a remodelarlo entre abril y mayo de 2020. Acudió a la “ventanilla única” de la Alcaldía para tramitar el permiso correspondiente, pero en ese momento estaba cerrada por la contingencia decretada frente a la COVID-19.

“En el momento en que empecé a remodelar la casa, fui a la delegación y no hay nadie en ventanilla única, no había nada para solicitar un permiso”, comentó. Cruz Tabares aseguró que, aunque no pudo realizar los trámites, siguió con los trabajos en su inmueble.

“Ya tenía la urgencia de pasarme. Era una casa vieja, no pude parar la remodelación”, señaló.

Los trabajos de remodelación, aseguró, fueron internos, es decir, consistieron en el cambio del cableado para la electricidad, plomería, entre otros.

“Fueron trabajos que, incluso, yo mismo hice. Además, como era pandemia, casi no había trabajadores, todo estaba muy caro y mi trabajo (ingresos) también disminuyó”, narró.

Los problemas con los funcionarios de la Alcaldía empezaron en noviembre de ese año cuando le clausuraron “la casa” sin previo aviso y sin notificaciones.

“Entiendo que para que te clausuren tienen que avisar antes, pero no ocurrió así”, comentó.

Óscar acudió a la Alcaldía para tratar de solucionar el problema y le recomendaron contratar un gestor que lo ayudaría con la documentación necesaria para obtener el permiso correspondiente y seguir con los trabajos.

“Contraté a un gestor y contestamos a los requerimientos de la Alcaldía en cinco días, pero nunca tuvimos respuesta de las autoridades”.

El hostigamiento comenzó en noviembre de 2020 tras la inspección de un funcionario público de la Alcaldía, según denunció Oscar.

“Un funcionario público, Diego Vergara, acudió a la casa y altaneramente me dijo que cómo pude ‘construir por mis huevos’ y que de él dependía quitar y poner sellos de clausura. Como me contestó muy altanero, me enojé mucho, le contesté en el mismo tono y me metí a la casa. Eso lo enojó mucho”.

Óscar aseguró que tras el altercado con el funcionario comenzaron a llegar de manera regular patrullas con elementos de la policía, quienes le bloqueaban el acceso a su casa.

“Me retenían en la vía pública y en una ocasión me querían llevar detenido sin una orden de aprehensión. Uno de los policías incluso dijo que era porque los enviaba un funcionario”, narró.

Óscar acudió el pasado 30 de junio a las oficinas de la Alcaldía para constatar el estado y proceso que tenía el expediente o sanción en su contra por la remodelación, pues el gestor que había contratado no le daba razón del proceso y ya habían pasado ocho meses desde que comenzó el hostigamiento.

“Fui a la delegación para saber cómo podía solucionar mi problema, pero nadie me daba razón, incluso me comentaron que no había expediente (de la clausura de mi casa). La delegación nunca me contestó, por lo que tuve que investigar con una nueva abogada”, explicó.

No obstante, añadió Óscar, después de ir a revisar la situación en la Alcaldía y que le dijeron que no existía un expediente en su contra, volvieron a colocar los sellos de clausura en su casa y le recomendaron acudir de nuevo a la dependencia a solucionar su situación.

Acudió al área de Verificación en las oficinas de Supervisión, Verificación y Control de Servicios Legales para corroborar el proceso de la clausura de su casa.

“Fue al área de Verificación del J.U.D donde me atendió el Licenciado (Jorge) Cárdenas. Ahí ya tenían dos expedientes de mi casa. Él me dijo que mi caso estaba muy difícil, que yo estaba en un problemón, que él cada 22 días iba revisar obras en el área y que por eso me volvieron a poner los sellos”, detalló el denunciante.

Y añadió: “Cuando le pedí que me orientara para subsanar mi asunto y le pregunté en repetidas ocasiones cómo podía regularizar mi situación, en vez de orientarme, me decía que todo estaba mal y que era muy complicado, pero que al final él me podía ayudar si le daba 150 mil pesos y él ahogaba los dos expedientes. Yo le respondí que no tenía esa cantidad de dinero”.

Óscar señaló que al menos en dos ocasiones el funcionario le pidió dinero para “solucionar” su situación administrativa. La primera fueron 150 mil pesos y en una segunda ocasión de 100 mil pesos.

“Volví acudir a las oficinas y volví a preguntarle al Licenciado Cárdenas como me podía orientar. Me dijo: ‘Aquí hay dos caminos: o pagas tus multas y yo revivo tu expediente y demuelo tu casa o me pagas 100 mil pesos y te entrego tu resolución y aquí no pasó nada’”, narró.

Óscar buscó ayuda legal para interponer la denuncia correspondiente. Esther Pliego Ruiz, abogada que representa su caso, explicó que primero trataron de interponer la denuncia por medio de la plataforma en internet, pero no fue aceptada.

Explicó que el pasado 1 de julio pasado interpusieron la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de los funcionarios.

Óscar acusó que en la Alcaldía Benito Juárez hay “una mafia” que busca extorsionar o sacar provecho de los ciudadanos a quienes consideran que pueden quitarles el dinero, en donde las alternativas que les ofrecen son la corrupción.

“Yo quiero arreglar mi situación por la vía legal, pero lo único que recibí fueron intentos de extorsión e intimidación”, dijo.

El hombre comentó que espera que, ahora que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre el “Cártel Inmobiliario”, puedan atender su caso y analizar si hay otros más a fin de que sancionen a los funcionarios corruptos.

INVESTIGAN “CÁRTEL INMOBILIARIO” Y SUS VINCULOS

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación contra exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez que están involucrados con una red de corrupción inmobiliaria con la cual, de manera posiblemente irregular, se autorizaron más de mil manifestaciones de construcción para obras nuevas en la Alcaldía.

De acuerdo con declaraciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las investigaciones de la Fiscalía capitalina iniciaron por denuncias ciudadanas y a raíz de la explosión ocurrida a mediados de agosto de 2021 en un departamento ubicado en la Avenida Coyoacán, en la colonia Acacias.

“¿Se acuerdan de un edificio donde hubo un tanque de gas que explotó? que inclusive personalmente fui al lugar, ahí comienzan hacer la investigación de quién son los departamentos, entre otros y ahí se encuentran con que hay departamentos a nombre de exfuncionarios públicos y de ahí comienzan a hacer investigación”, narró en días pasados la Jefa de Gobierno.

Como resultado de la investigación, el pasado 30 de julio fue detenido Luis Vizcaíno Carmona, exdirector general jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez luego de ser vinculado a un “Cártel Inmobiliario”. El exfuncionario es señalado de haberse enriquecido a través de extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.

La Fiscalía capitalina también está en busca del exdirector de Obras de la Alcaldía Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, por de ser presuntamente uno de los líderes del llamado “Cártel Inmobiliario”.

Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX, informó en entrevista con Los Periodistas que han obtenido información que podría desencadenar nuevas pesquisas en contra de otros exfuncionarios vinculados a este grupo.

“Tenemos algunos instrumentos financieros que nos han dado luz, me refiero a fideicomisos y otros que podrían ser ya motivo de una investigación más a fondo. Estamos trabajando con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) donde seguramente también encontraremos más elementos, no es un sólo un caso sencillo de ver estas vinculaciones porque alguien tuvo más dinero de lo que podía demostrar, sino una red y esto del nombre del cártel es algo que así se le venía llamando en la propia Alcaldía, es la referencia, una conducta en donde tienes un lugar donde la autorización era de cuatro niveles y aparece un edificio de hasta el doble o más”, comentó.

El funcionario detalló que el llamado “Cártel Inmobiliario” utilizó empresas fachadas para ocultar sus operaciones ilícitas dentro de la Alcaldía Benito Juárez. Además y detalló que hasta el momento la FGJ-CDMX ha realizado 42 cateos y que aún están “por realizar algunos más. Estamos trabajando fuerte por llevarlo a donde sea necesario y con quien proporcione información”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.