La investigación judicial del “Cártel Inmobiliario” conduce a la élite del PAN-CdMx

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– La detención de Luis Vizcaíno Carmona y la orden de captura en contra de Nicias René Aridjis Vázquez, exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), ha expuesto parte de la red de corrupción del denominado “Cártel Inmobiliario”, cuyas investigaciones apuntan a la élite del Partido Acción Nacional (PAN) capitalino que desde hace años dirige Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados.

Romero Herrera, contra quien aún no se procede judicialmente, es mano derecha del presidente del PAN, Marko Cortés, y forma parte del grupo que controla ese partido a nivel nacional, que tiene su origen en Acción Juvenil, a finales de los noventa, y del que forman parte la Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos, y la electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez.

Vizcaíno Carmona ya fue vinculado a proceso por un juez y trata de llegar a un arreglo con la Fiscalía de Justicia capitalina después de que aceptó las imputaciones y que la defensa del fugitivo Aridjis Vázquez, encabezada por el exprocurador panista Antonio Lozano Gracia, ya comunicó que también quiere establecer un acuerdo. Ambos están estrechamente relacionados con Romero Herrera.

Vecinos de la Alcaldía Benito Juárez exigieron a las autoridades que se investigue a fondo la red de corrupción inmobiliaria que ha operado en esa demarcación desde hace años. Geraldine Graham, integrante del Colectivo Rescatemos Portales, que ha documentado el boom inmobiliario y construcciones irregulares en la Ciudad de México, dijo que se tiene que investigar no solo a los mandos medios, también a los exjefes delegacionales, abarcando desde la administración de Fadlala Akabani Hneide, Jefe delegacional entre 2003 a 2006 y hoy Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino.

“Primero que las autoridades hagan una verdadera investigación de todas las administraciones anteriores y no de los mandos medios, sino de los delegados, entiéndase desde e Fadlala Akabani a la fecha; aunque Akabani, a pesar de que también concedió permisos, también reguló el número de pisos en las construcciones, pero el resto de los delegados después de él permitieron que se hicieran traspasos de potencialidades (un esquema urbano, surgido en 1996, que permite aumentar los metros cuadrados construidos y el número de pisos en edificios)”, expresó la activista.

EL MODUS OPERANDI

De acuerdo con la investigación en curso de la Fiscalía de la Ciudad de México, los acusados, quienes eran parte de la administración pública de Benito Juárez, autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.

Luis Vizcaino Carmona, quien fue el exdirector general jurídico y de gobierno de 2009 hasta el 2016 en las administraciones de Mario Palacios Acosta y el Diputado federal panista Jorge Romero, fue detenido desde el pasado 30 de julio acusado de enriquecimiento ilícito.

El exfuncionario es señalado de haberse enriquecido a través de extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.

Además, la dependencia a cargo de la Fiscal Ernestina Godoy también está en busca del exdirector de Obras de la Alcaldía Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, a quien señaló de ser uno de los líderes del llamado “Cártel Inmobiliario” en esa demarcación junto a Luis Vizcaíno Carmona.

No obstante, ese entramado de corrupción podría extenderse a más servidores públicos. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, informó que las acciones que se le imputan a Vizcaino beneficiaron también a “jefes inmediatos” y “otras personas de alto nivel jerárquico” tanto de la Alcaldía como del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, por lo que ante la compleja red creada para el otorgamiento de permisos de construcción se está investigando a más personas.

El funcionario añadió que estas acciones “redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico tanto de la demarcación como del partido político en el que milita (PAN)”.

La autoridad ministerial capitalina también vincula a Luis Vizcaíno con al menos 41 inmuebles aparentemente relacionados:

El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local señaló en conferencia de prensa que los recibos de gas, luz y telefonía del domicilio están a su nombre que “eso ya se informó en su momento a las autoridades que llegaron”. Además, en esa misma rueda de prensa, el panista acusó al Gobierno de la Ciudad de México de utilizar a la FGJCDMX como brazo para emprender una persecución política.

Luis Vizcaíno fue vinculado a proceso el pasado jueves por su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que permanecerá interno en el Reclusorio Norte, mientras se cumplen los tres meses que se fijaron como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Ese mismo día, el pasado 4 de agosto, elementos de la FGJCDX, en coordinación con autoridades del Estado de México, catearon en un domicilio ubicado en el municipio de Huixquilucan,

Ulises Salazar detalló que hasta el momento se han realizado al menos 41 catos a inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, donde se han recabado información que ha permitido fortalecer la indagatoria.

Algunos de los inmuebles relacionados con Luis Vizcaíno, presuntamente donados por sus suegros, y que se encuentran en la Alcaldía Benito Juárez son: tres departamentos ubicados en la calle Cordobanes número 54 en colonia San José Insurgentes; cinco departamentos ubicados en calle Peten número 329 en la Narvarte y otro departamento situado en Pitágoras 745, también en la Narvarte.

Además, también cuenta con otra propiedad ubicada en la calle Bosques Granados número 684 en el residencial Bosques de las Lomas, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

NICIAS Y SUS EMPRESAS

Nicias Aridjis Vázquez, el otro exfuncionario señalado como el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación y de operar el “Cártel Inmobiliario”, se encuentra en calidad de prófugo.

La Policía de Investigación de la Ciudad de México desplegó sus capacidades técnicas y operativas para lograr su detención. En tanto que el exfuncionario, quien posee diversas compañías del ramo de la construcción, tramitó una solicitud de amparo para evitar la detención.

Al respecto, el vocero de la Fiscalía señaló que la autoridad ministerial argumentará al Juez de distrito que lleva la causa, que cuentan con los datos de prueba necesarios para formular imputación en contra de Nicias “N”.

“El representante social señalará, ante dicha autoridad, que buscamos llevarlo –con todas las garantías que la Constitución establece– ante un Juez de control, que será quien determine si existe o no la probable participación de dicho individuo en la comisión del delito señalado”, expresó el portavoz el pasado 4 de agosto.

De acuerdo con las autoridades, entre las facultades de Nicias Aridjis se encontraba garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable y dar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción.

Nicias Aridjis posee diversas compañías del ramo de la construcción, de acuerdo con la Fiscalía capitalina dos días después de la detención de Vizcaíno Carmona.

Son al menos cinco empresas dedicadas al servicio de alimentación y belleza que la la autoridad ministerial relaciona con el exfuncionario delegacional. Se tratan de: Administradora Sanre; Ariasa S.A de C.V Aridjis y Asociaciones, S.A de C.V; Stoa Beauty Center y Nicias Pizza. Los apoderados legales de tales empresas, de acuerdo con la indagatoria, son: Miguel Jiménez Leyte, Sergio Octavio Aridjis Alcaraz, Enrique Chávez Chávez y Hernan Aridjis Fuentes.

No es la primera vez que Nicias Aridjis enfrenta acusaciones similares. En el año 2011 fue inhabilitado varias ocasiones por la Contraloría General, al detectar que contaba con una riqueza superior a los ingresos lícitos obtenidos como servidor público, por lo que fue destituido, pero impugnó y para el 2012 ocupaba nuevamente el cargo público.

El coordinador de los legisladores panistas respondió, con un posicionamiento publicado en su cuenta de Twitter, que la indagatoria de la Fiscalía capitalina tiene como objetivo iniciar una persecución política en contra de los opositores al Gobierno capitalino.

VINCULACIÓN CON PANISTAS EN ACTIVO

Luis Vizcaino y Nicias Aridjis han sido vinculados al grupo de Jorge Romero Herrera, actual coordinador de los diputados panistas en el Congreso de la Unión, así como al Diputado local Christian Von Roehrich debido a que en el periodo en que ambos acusados habrían cometido los delitos abarca sus gestiones como jefes delegacionales. Además, también alcanza la administración de Mario Palacios Acosta, un empresario panista que fue Jefe delegacional desde diciembre de 2009 a noviembre de 2012.

Jorge Romero es integrante y cabeza del grupo llamado “Los Ocean”, como se documentó desde el año 2012 en un amplio reportaje publicado por el diario Libre en el Sur, cuando el hoy Diputado aún era Delegado.

El artículo explica que el nombre de ese “selecto” grupo de panistas proviene del restaurante de mariscos “Ocean Drive”, sitio ubicado en San Ángel y que era centro de reunión y entretenimiento del grupo naciente. Entre sus integrantes están, de acuerdo con el reportaje, el ya mencionado Diputado local, Christian Von Roehrich, Santiago Taboada Cortina, Alcalde de Benito Juárez, y Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de Miguel Hidalgo, gran amigo de Jorge Romero desde que estaban en Acción Juvenil.

El actual presidente del PAN en la Ciudad de México, el exdiputado local, Andrés Atayde Rubiolo; los diputados federales Santiago Torreblanca Engell y Luis Mendoza Acevedo, y Víctor Mendoza Acevedo, Director General de Planeación y Desarrollo de la Alcaldía Benito Juárez, también forman parte de ese grupo, de acuerdo con el trabajo periodístico mencionado.

El grupo de Jorge Romero cobró notoriedad en los medios de comunicación en el año 2014, pues algunos de sus integrantes: Sergio Eguren, Rafael Medina Pederzini, Mateo Codinas y Ángel Eguren, fueron detenidos en Brasil en pleno mundial de fútbol por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer y haber provocado lesiones graves a su pareja.

En ese momento Sergio Eguren laboraba en la dirección general de Desarrollo en la Delegación Benito Juárez y Rafael Medina Pederzini se desempeñaba como coordinador de Gabinete y Proyectos Especiales.

MORENA VA POR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA

El partido Morena y su Grupo Parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México buscarán crear una Comisión Investigadora para dar seguimiento a la denuncia y el caso del “Cártel Inmobiliario”, así lo anunció el dirigente del partido guinda en la capital y la Diputada local, Guadalupe Morales Rubio.

“Que quede claro que en esta ciudad no se toleran actos fuera de la Ley y nosotros vamos a estar al pendiente que así sea. Confiamos que se llegue al verdadero fondo del asunto y que si hay más actores involucrados se haga lo que corresponde […] Sabemos que existen más personas que necesariamente tuvieron conocimiento de sus subordinados, que posiblemente obtuvieron beneficios políticos y económicos y muy probablemente dieron las órdenes de someter las instituciones a los intereses personales en perjuicio de nuestra sociedad. La Comisión (que impulsarán) no va dedicada para nadie, no tiene nombre y apellido”, señaló la legisladora.