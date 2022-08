El “Cártel inmobiliario” usó hasta empresas fachada, confirma la Fiscalía de la CdMx

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El llamado “Cártel Inmobiliario” utilizó empresas fachadas para ocultar sus operaciones ilícitas dentro de la Alcaldía Benito Juárez, aseguró Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En entrevista con Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de Sin Embargo Al Aire, el funcionario indicó que durante las pesquisas en contra de este grupo político, que estaría controlado por la élite del Partido Acción Nacional (PAN) capitalino, la FGJ-CDMX ha detectado más inmuebles que pertenecen a esta asociación.

“Empezamos a buscar y nos encontramos que no sólo había bienes de ellos no declarados, algunas empresas, empresas fachada, empresas que cubrían algunos elementos básicos como son pagos de impuestos, pero no necesariamente estaban cumpliendo con todo lo que hace una empresa formal […] Hoy sabemos que las empresas que ellos (el “Cártel Inmobiliario”) estaban operando no estaban actuando de forma legal, estaban teniendo mecanismos que no respondían a la operación formal de empresa, estamos investigando todo eso, eso nos va a arrojar más información, hay más inmuebles”, dijo Lara.