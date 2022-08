Morena en CdMx pide a la UIF investigar a la élite del PAN por “Cártel Inmobiliario”

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).- Tomás Pliego Calvo, Presidente de Morena en la Ciudad de México, pidió a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar a las cabecillas del Partido Acción Nacional (PAN) por el llamado “Cártel Inmobiliario”.

“Se tiene que investigar y llegar hasta el fondo, y el fondo no son estos dos directores generales, son parte de este grupo político, pero no son parte de la cabeza de este equipo, la cabeza es Jorge Romero, la cabeza es Von Roehrich, la cabeza es Luis Mendoza Acevedo, la cabeza es Tabe y Santiago Taboada debe llegar hasta ahí porque no puede haber impunidad”, dijo Pliego Calvo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.