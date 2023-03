Las mujeres que están detrás de la misión de Igualdad Animal

Hace unos días fue el 8M, una fecha que nos recuerda que por siglos las mujeres en todas partes del mundo han transformado el miedo en valor y determinación y han luchado a favor de todas las injusticias sociales, creando un mundo mejor para todos.

Su puño levantado y su voz han permeado en casi todos los ámbitos de la vida humana, sin embargo, existe una lucha social que sin duda cobró vida por las mujeres: la defensa por los derechos animales. Si bien, en todo el mundo muchas personas están trabajando para acabar con la crueldad hacia los animales, es necesario reconocer que entre todas estas personas y en primera línea, encontramos a muchas mujeres.

Su decisión por acabar con el maltrato hacia los animales, las ha convertido en más que activistas, se han vuelto investigadoras capaces de ir hasta los lugares más oscuros y terribles para mostrarle al mundo la verdadera cara de la industria y exigirle que las atrocidades cometidas contra ellos deben acabar.

Sin duda, los animales tienen las más grandes aliadas, mujeres que con su trabajo han llevado luz a los animales y están cambiando el mundo para ellos con sus cámaras. Sus fotografías y videos han logrado que miles de personas conozcan el sufrimiento de los animales y decidan ayudarles.

Igualdad Animal en sus 8 países donde tiene sede – México, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Italia, España, Brasil e India – está conformada mayormente por mujeres que día tras día marcan la diferencia para los animales.

Entre ellas está Sharon Nuñez, quién fundó Igualdad Animal junto a José Valle, Javier Moreno en España en 2006, los tres sabían que tenían que mostrar lo que les ocurría a los animales en las granjas industriales. En esa época muy pocos creían que las condiciones dentro de las granjas industriales que describíamos durante nuestras protestas fueran reales. Así que decidieron tomar una cámara y mostrarles la verdad, convirtiéndose en investigadores.

El trabajo de Sharon y su gran liderazgo ha inspirado y dado fuerza a todas las mujeres que conformamos la organización a seguir con este difícil trabajo. Presenciar el mundo de los animales tras una cámara de foto o video es sin duda una herida profunda en los corazones de las investigadoras, pero es también la más grande posibilidad que tenemos para acabar con su sufrimiento y sin su trabajo y coraje no se lograría.

Ser Vicepresidenta para Latinoamérica de Igualdad Animal, me ha colocado en la posición de estas mujeres, me he reconocido haciendo lo que es necesario para lograr nuestra misión, siendo investigadora pude dimensionar la urgencia de nuestra lucha y la importancia de tener más y más aliadas para los animales.

Después de cada grabación he tenido el sentimiento de ya no querer grabar más, me invade mucha tristeza, pero de inmediato pienso en que todo el material que hemos logrado conseguir saldrá a la luz y entonces, los animales tendrán esperanza.

Es por eso que creo fervientemente en el poder de las investigaciones porque he visto cómo cambia la percepción de las personas después de verlas. Mostrar la terrible realidad que padecen en la ganadería industrial permite que la sociedad, los gobiernos y las empresas puedan tomar decisiones compasivas hacia ellos.

Todo esto no se lograría sin las mujeres, mujeres valientes, que como siempre están cambiando el mundo, ahora el de los animales.

Dulce Ramírez https://www.sinembargo.mx/author/dulce-ramirez