Aeroméxico anuncia que ya no pedirá prueba negativa de COVID en vuelos que vayan a EU

Ciudad de México, 12 de junio (Ríodoce).- Aeroméxico dio a conocer que a partir de este domingo no será necesario el requisito de presentar una prueba negativa de COVID-19 para viajar a Estados Unidos y el documento que acredita la recuperación de la enfermedad en los últimos 90 días ya no será necesario.

Sin embargo, la aerolínea recomendó a las personas que mantengan completo su esquema de vacunación contra el coronavirus.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Aeroméxico dio a conocer la medida, luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dieran a conocer el fin de este requisito, para entrar a una “nueva fase”, a partir de este domingo 12 de junio.

“La pandemia de COVID-19 ahora ha cambiado a una nueva fase, debido a la aceptación generalizada de vacunas COVID-19 altamente efectivas, la disponibilidad de terapias efectivas y la acumulación de altas tasas de inmunidad inducida por vacunas e infecciones a nivel de población en los Estados Unidos”, aseguraron los CDC en un breve comunicado.

Señalaron que cada una de las medidas adoptadas ha contribuido a reducir el riesgo de enfermedad grave y muerte en el país.

“Como resultado, este requisito que se necesitaba en una etapa anterior de la pandemia puede retirarse”, apuntaron.

No obstante, continúa la recomendación para que los viajeros se hagan una prueba de infección por COVID-19 al menos tres días antes de abordar un vuelo hacia Estados Unidos y que no viajen si están enfermos.

CDC rescinds order requiring negative pre-departure #COVID19 test prior to flight to the US, effective June 12, 2022. Read full statement: https://t.co/Pkkyt2j81M

— CDC (@CDCgov) June 11, 2022