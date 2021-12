Fábrica de velas colapsa junto con 110 personas por tornado de Kentucky

Por Álvaro Blanco

Mayfield (Estados Unidos), 12 dic (EFE).- Pasadas 24 horas desde que un poderoso tornado asoló la pequeña localidad estadounidense de Mayfield, en Kentucky, el rescate continúa en lo que era una fábrica de velas y de la que ahora solo quedan escombros y escasas esperanzas de hallar con vida a las 70 de las 110 personas que estaban en su interior y todavía no han aparecido.

Si Mayfield es el epicentro de la oleada de 32 tornados que tocaron tierra en la noche del viernes en la región del medio este de los Estados Unidos, la antigua fábrica es el corazón de las escasas opciones de encontrar con vida a alguna de las numerosas personas desaparecidas.

Los trabajos de rescate empezaron pronto después de que sonasen las alarmas cerca de las 22:30 del viernes (04.30 GMT del sábado) cuando le impactó de lleno un tornado que se cree batió récords históricos, al arrasar todo a su paso durante más de 320 kilómetros y afectar a cuatro estados del país.

Se teme que al menos 70 personas hayan muerto en Mayfield, una ciudad de 10 mil habitantes ahora devastada y bajo el toque de queda hasta el amanecer.

El Gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo en una conferencia de prensa este sábado que el número de muertos podría incluso superar los 100 a última hora del día, aunque desde entonces no ha actualizado la cifra.

En una zona vigilada por soldados de la Guardia Nacional, varias máquinas escavadoras no cesan de retirar restos mientras se oye de manera intermitente el ruido de las sierras mecánicas cortando el metal y miles de chispas iluminan el cielo hoy sí despejado de Mayfield.

La fábrica de velas se derrumbó por completo con 110 personas en su interior y solo 40 habían sido rescatadas de los escombros el sábado por la tarde, dijo el Gobernador.

Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw pic.twitter.com/Mh3i3oEzZa

— The New York Times (@nytimes) December 11, 2021