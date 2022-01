Los 10 agujeros de guión en Spider-Man: No Way Home que no pasaron por alto

Después de cuatro semanas dominando la cartelera, los espectadores de Spider-Man: No Way Home han ido encontrando agujeros negros en su guión y aquí te los presentamos.

MADRID, 13 de enero (Europa Press).– Spider-Man: No Way Home ya ha logrado atrapar millones (de espectadores y de dólares) en su telaraña. La cinta protagonizada por Tom Holland está siendo un éxito absoluto de taquilla y un auténtico revulsivo para la asistencia en las salas de cine. Una aventura multiversal que, a pesar de ser un genial homenaje al personaje y a todos sus fans… cuenta con algunos agujeros de guión y errores de continuidad.

Y es que nadie es perfecto, ni siquiera el propio Spidey, cuyo deseo por revertir las revelaciones de Mysterio desembocan, tras la intervención de Doctor Strange, en un auténtico caos en el multiverso. Precisamente, la llegada de cinco icónicos villanos de otras realidades, y de los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield son, a pesar del buen recibimiento del fandom, los que provocan estos agujeros de guion. Repasamos algunos:

LA LLEGADA DE ELECTRO… Y DE VENOM

Doctor Strange explica que el hechizo fallido ha traído al UCM a aquellos villanos de otros universos que conocen la identidad de Spider-Man. Y precisamente ahí llega la primera incongruencia ya que esto no puede aplicarse a Electro. El villano de Jamie Foxx nunca llegó a conocer la identidad del superhéroe en The Amazing Spider-Man 2.

Es más, la propia película se descubre en esto, pues el villano, una vez redimido, le confiesa al Peter Parker de Andrew Garfield que llegó a pensar que era negro, haciendo una clara referencia a Miles Morales.

Esto también puede aplicarse al Venom de Tom Hardy, que se traslada a la realidad del Peter Parker de Holland en la escena post-créditos de Habrá Matanza y sigue allí en la secuencia post-créditos de No Way Home. Algo raro porque el simbionte ni siquiera llegó a enfrentarse a ningún Hombre Araña.

¿POR QUÉ VENOM NO SE SUMA A LA BATALLA?

La breve llegada del Venom de Tom Hardy al UCM sigue provocando más preguntas sin aparente respuesta. La escena post-créditos de Venom: Carnage liberado muestra que el simbionte tenía muchas ganar de conocer al Spidey de Tom Holland, hasta el punto de que llega a lamer la televisión en la que aparece la notica de J. Jonah Jameson anunciando que Peter Parker es el superhéroe arácnido.

Aquí surge la pregunta, ¿por qué el simbionte no hizo que Eddie Brock fuese directamente a Nueva York en lugar de que perdiese el tiempo bebiendo alcohol en una cantina de México tal y como muestra la secuencia post-créditos de ‘No Way Home’?

¿POR QUÉ DOCTOR OCTOPUS CONOCE LA IDENTIDAD DEL DUENDE VERDE?

El Doctor Octopus es el primer villano del spiderverso en hacer acto de presencia, también es el primer en ser “curado”, recobrando su verdadera personalidad y ayudando a los Spider-Men. Ahora bien, sorprende que en la cinta el personaje de Alfred Molina conozca plenamente el gran secreto de Norman Osborn como Duende Verde, pues su identidad nunca llegó a revelarse en la trilogía protagonizada por Tobey Maguire.

¿CÓMO ESCAPA STRANGE DE LA DIMENSIÓN ESPEJO?

El Doctor Strange quedó atrapado en la Dimensión Espejo después de que Spider-Man utilizase sus conocimientos en geometría para derrotarlo. Sin embargo, en la última parte del filme, el hechicero atraviesa un portal y recupera su anillo de manos de Ned. Aunque comenta que ha sido un recorrido difícil, el de poder salir de la Dimensión Espejo, el público no logra saber cómo consiguió huir de esa dimensión y cómo supo que tenía que acabar en la Estatua de la Libertad.

¿POR QUÉ LA POLICÍA NO VA A LA ESTATUA DE LA LIBERTAD?

Teniendo en cuenta que toda la prensa se ha puesto en contra de Spider-Man y que Peter Parker es considerado un terrorista y está siendo buscando por toda la Gran Manzana, cuesta creer que la policía no se acercase a la Estatua de Libertad para intentar detenerlo, especialmente porque dio su ubicación en un vídeo que se vio en todo Nueva York.

¿Y SI NADIE SE ACORDASE DE MYSTERIO?

Peter Parker le pide desesperado al Doctor Strange que haga que todo el mundo olvide su identidad, lo que provoca que el joven busque modificar el conjuro para que se acuerden de su identidad MJ, Ned y la tía May, lo que desemboca en que el hechizo se descontrole.

Sin embargo, ¿no hubiera sido más fácil que pidiese al mago que la gente olvidará a Mysterio y todo lo que haya podido decir? Una incógnita digna de un episodio de ‘What If…?’

PERO… ¿ERA NECESARIO QUE NADIE RECUERDE A PETER PARKER?

Cuando Peter le pide al Doctor Strange que todo el mundo olvide que él es Spider-Man, provoca que nadie se acuerde siquiera de que él existe, lo que provoca otra incongruencia. ¿Por qué ha sido ‘borrado’ completamente? Por otro lado, el que nadie se acuerde de que él es el Hombre Araña, no implica que Ned y MJ tuviesen que olvidar que ayudaron al superhéroe.

Además, con ese hechizo de olvido la conexión entre Happy y la tía May, que es Spider-Man, deja de tener sentido. Y para terminar, si Peter Parker ya no existe… ¿cómo es posible que pueda alquilar un apartamento, tener una cuenta bancaria o estudiar siquiera? Carece de sentido que nadie se acuerde de él, independientemente de su identidad como Spidey.

Otro error es que Michelle aún lleva el colgante con la dalia negra que le regaló Peter. ¿Cómo es posible que aún pueda tenerlo si ha llegado a conocerle? ¿No sé pregunta de dónde ha salido?

¿DÓNDE ESTA LA AVT?

Teniendo en cuenta el caos multiversal que desata el hechizo del Doctor Strange, cuesta creer que la Autoridad de Variación Temporal no interviniese, especialmente por la irrupción de personajes de otras líneas temporales. Esto hace que surja a su vez otra pregunta: ¿Su la trama se desarrolla posteriormente a lo sucedido en ‘Loki’? Teniendo en cuenta que la serie de Tom Hidleston es prácticamente imposible de ubicar en el timeline de Marvel… es otra duda que queda en el aire.

LA FRASE MÍTICA QUE NUNCA SE DIJO

La tía May, antes de morir, le dio a Peter el consejo más icónico de Marvel: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Una frase que se quedó grabada con fuego en la cabeza del superhéroe. El joven se sorprende cuando descubre que los otros Spideys también la conocen.

En el caso del de Maguire, tiene toda la lógica, pues la pronuncia el tío Ben en la película… no tanto en la versión de Garfield, en la que su tío solamente le regaña por haberse olvidado de recoger a su tía May del trabajo, recordándole una frase de su padre: “él creía que si podías hace cosas buenas por otras personas, tenías la obligación moral de hacerlo. Eso es lo que está en juego aquí. No es elección, sino responsabilidad”. Aunque puede parecerse, no es la icónica frase.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press