La Agencia Espacial Europea lanza el mapa más preciso y completo de la galaxia

Por Frank Jordans

BERLÍN, 13 de junio (AP) — La Agencia Espacial Europea ha dado a conocer una gran cantidad de datos sobre casi 2 mil millones de estrellas en la Vía Láctea recopilados por su misión Gaia, en un esfuerzo por crear el mapa más preciso y completo de nuestra galaxia.

Los datos incluyen nueva información como la edad, masa, temperatura y composición química de las estrellas. Esto se puede usar, por ejemplo, para determinar qué estrellas nacieron en otra galaxia y luego migraron a la Vía Láctea.

Our @ESAGaia observatory has been mapping our galaxy since 2013, creating the most accurate and complete multi-dimensional map of the Milky Way. Today the third data set was released. #GaiaDR3 pic.twitter.com/FwK5fm4jw9

— ESA (@esa) June 13, 2022