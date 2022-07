Peso mexicano casi en 21 pesos por dólar antes de inflación en EU

La expectativa es que la inflación anual y mensual en Estados Unidos se ubique entre 8.6 por ciento y 8.8 por ciento, lo que sería el mayor aumento desde 1981.

Por Ileana García Mora

Ciudad de México, 13 de julio (Investing.com).– El inicia la jornada de este miércoles presionado antes de conocer el dato clave de la semana, la inflación anual y mensual del junio en Estados Unidos.

A las 05:52 horas, el peso mexicano cotizaba en 20.79 por dólar, lo que representa una ligera apreciación de 0.25 por ciento, de acuerdo con la cotización en tiempo real disponible en Investing.com.

La moneda local cerró la sesión de ayer martes con una depreciación de 0.53 por ciento, cotizando en 20.85 pesos por dólar, logrando un mínimo de 20.72 y un máximo de 20.93 pesos, su mayor nivel desde el 14 de marzo.

EL EURO FRENTE AL PESO MEXICANO

Por su parte, el tipo de cambio el amanece en 20.93 por euro, con una depreciación del 0.05 por ciento,

Ayer, este tipo de cambio cerró en 20.9253 pesos por euro, logrando un máximo de 21.00 y un mínimo de 20.79 pesos por euro.

¿QUÉ ESPERAR DE LA INFLACIÓN?

Este miércoles conoceremos el dato de la inflación de junio en Estados Unidos.

La expectativa es que se ubique entre 8.6 por ciento y 8.8 por ciento, lo que sería el mayor aumento desde 1981.

EL NERVIOSISMO VUELVE POR LA COVID

La debilidad del peso y, en general de las monedas en los países productores de materias primas, se debieron a un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros por aumento de casos de la COVID.

“El nerviosismo de los mercados también se debe al creciente número de casos de coronavirus en China que podría llevar a un regreso de las medidas de confinamiento en ciudades clave, con efectos negativos sobre cadenas de suministro y la actividad económica global. Por ahora, China sólo ha cesado servicios no esenciales en las ciudades de Xi’an, Lanzhou y Haijou”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

