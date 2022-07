El euro pierde frente al dólar a causa de la inflación y el desempeño económico

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– La moneda de la eurozona tocó su peor nivel frente al dólar en dos décadas, principalmente por la incertidumbre que hay entre los operadores por el alza de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y sus repercusiones sobre el desempeño de la economía de la región.

Al cierre de la sesión de este martes, el tipo de cambio entre el euro y la moneda de EU cerró en 1.0036, lo que muestra una ligera recuperación del euro, pero la cual no podría ser sostenida.

Desde el pasado viernes 8 de julio se veía el debilitamiento del euro frente al dólar, ya que en aquel momento el diferencial entre ambas monedas bajó del céntimo, algo que no sucedía desde diciembre de 2002, ante los crecientes temores a que la eurozona entre en recesión arrastrada por las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Para el cierre de operaciones del lunes 11 de julio, la divisa europea cotizó en 1.0040 dólares, una depreciación de 1.31 por ciento, respecto a la jornada previa. De acuerdo con El Financiero, el 14 de noviembre del 2002 tocó un nivel similar, ubicándose en los 1.0041 dólares.

Sin embargo, en la madrugada de este martes 12 de julio, el euro llegó a la paridad con el dólar, lo cual fue impulsado por la probabilidad de una recesión regional causada por una crisis energética y los anuncios de alzas de tasas de interés del Banco Central Europeo, que van muy por detrás del endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo con Expansión, el euro llegó a bajar hasta los 0.99 por dólar, pero más tarde la moneda de la Unión Europea tuvo una ligera recuperación.

Con la depreciación de las últimas sesiones, la divisa europea a acumulado una baja del 12 por ciento al pasar de 1.138 a finales del año pasado a 1.004 unidades por dólar hasta ahora. Y su retroceso encuentra fundamento en todos los factores en conjunto que ahora golpean a la Unión Europea: una inflación récord (de 8.6 por ciento hasta junio), estancamiento de la economía (de sólo el 0.6 por ciento en los primeros tres meses de 2022), el aumento en el costo de los energéticos derivado de la guerra en Ucrania, y los problemas que se agravan con la interrupción en las cadenas de suministros.

El hecho de que los precios al consumidor se eleven y la economía no crezca ha dificultado el endurecimiento de la política monetaria por parte del BCE. Ante este panorama, y siendo de las últimas economías en ejecutar esta acción, durante el mes de julio la institución monetaria elevará en 25 puntos base su tasa de interés y ya prevé que en septiembre se de otro movimiento al alza.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha encarecido las materias primas a nivel global, pero los países europeos están siendo los más afectados debido a que los territorios involucrados en la guerra son clave en el mercado de los commodities: en conjunto éstos representan casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo y 19 por ciento de las de maíz. Además, Rusia es el segundo productor más importante de petróleo en el mundo y el primer exportador de gas de Europa, también produce alrededor de 6 por ciento de aluminio y 7 por ciento del níquel a nivel global.

