Twitter lleva pelea con Musk a tribunal, él se burla con MEME y la acción se desploma

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– El fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla, Elon Musk, determinó hace unos días que ya no concretará la compra de la red social Twitter, por la que mostraba mucho interés hace unos meses, lo que provocó que en las primeras horas de este lunes cayeran las acciones de la compañía del pájaro azul en un 7 por ciento, sumado al desplome del 5 por ciento del pasado viernes.

La decisión de no continuar con el proceso de compra fue dado a conocer por Musk a través de una carta que envió al consejo de administración de la red social el pasado viernes 8 de julio. Sin embargo, Twitter no aceptó la declaración del también director de Space X y el presidente de la junta directiva de la red social, Bret Taylor, tuiteó el mismo día que la junta está “comprometida a concretar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk y planea emprender acciones judiciales para hacer valer el acuerdo de fusión. Confiamos en que ganaremos en la Corte de Equidad de Delaware”.

De acuerdo con CNN, Musk pasó el fin de semana en Idaho en una conferencia de Sun Valley y aunque habló en el escenario, el tema que trató fue otro, pero una fuente en la sala le dijo al corresponsal jefe de medios de este medio, Brian Stelter, que Musk reforzó su decisión para salirse del trato afirmando que todo el problema se envuelve en las llamadas “cuentas bots“.

El hombre más rico del mundo –con una fortuna de 208 mil 500 millones de dólares– ha argumentado que el acuerdo no puede concretarse por falta de información que Twitter le ha brindado sobre las cuentas “bots”, asegurando que son más de las que indica la empresa, pero ante ello la red social insiste en que ya le ha entregado al empresario toda la información solicitada, que respalda la afirmación de que las cuentas spam representan alrededor del 5 por ciento de los usuarios activos diarios monetizables.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022